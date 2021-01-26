По 5 чи по 3 гривні: у Кременчуцькій міськраді змагаються, хто більше «знизить» ціну на газ

Фракція партії «Батьківщина» підготувала альтернативне звернення до Президента та КМУ
На сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 26 січня, розглядають питання про звернення до Президента, КМУ, НКРЕКП щодо ціни на газ та електроенергію. Основний проєкт рішення підготував департамент ЖКГ. У проєкті — пропозиція зафіксувати ціну на газ на рівні 5 гривень.
Повний текст звернення від ДЖКГ можна завантажити тут:
Наразі фракція партії «Батьківщина» підготувала альтернативне звернення, його вніс в раду Денис Терещенко.
Проєкт рішення від «Батьківщини» тут:
На рівні 3,6 грн фракція й просить зафіксувати ціну. Марафон «зниження ціни» (яка не залежить від міської влади) зверненнями до КМУ триває.
Нагадаємо, фракція ЄС підготувала проєкт рішення про скасування рішень виконкому щодо грудневого підвищення тарифів на тепло. За ці рішення якраз несе відповідальність саме міська влада на чолі з міським головою.