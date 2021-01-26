По 5 чи по 3 гривні: у Кременчуцькій міськраді змагаються, хто більше «знизить» ціну на газ

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 290 Коментарів: 1

На сесії Кременчуцької міськради сьогодні, 26 січня, розглядають питання про звернення до Президента, КМУ, НКРЕКП щодо ціни на газ та електроенергію. Основний проєкт рішення підготував департамент ЖКГ. У проєкті — пропозиція зафіксувати ціну на газ на рівні 5 гривень.



Повний текст звернення від ДЖКГ можна завантажити тут:





zvernennja-proyekt-vid-dzhkg.doc [24 Kb] (cкачиваний: 0)



Наразі фракція партії «Батьківщина» підготувала альтернативне звернення, його вніс в раду Денис Терещенко.





«6 гривень 99 копійок за газ, які уряд оголосив «знижкою», є насправді підвищенням (!) ціни для українців. 3,6 гривні – ось середня ціна газу, який знаходиться зараз в українських сховищах і належить українському народові», - сказано у проєкті від «Батьківщини».



Проєкт рішення від «Батьківщини» тут:





zvernennja-batkivschina.doc [15 Kb] (cкачиваний: 0)



На рівні 3,6 грн фракція й просить зафіксувати ціну. Марафон «зниження ціни» (яка не залежить від міської влади) зверненнями до КМУ триває.



Нагадаємо, фракція ЄС підготувала проєкт рішення про скасування рішень виконкому щодо грудневого підвищення тарифів на тепло. За ці рішення якраз несе відповідальність саме міська влада на чолі з міським головою.