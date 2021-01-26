27 січня у художній галереї відкриється дві персональні виставки

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Фото: Оксана Бойко

Завтра 27 січня у Кременчуцькій міській художній галереї відкривається дві персональні виставки картин Володимира Яковлєва «Путь митця» та Жанни Заяць «Подорожуй, мрій, малюй». Про це повідомляє директор художньої галереї Оксана Бойко. Виставка триватиме до 21 лютого.





Виставка Володимира Яковлєва «Путь митця»





На виставці представлений багаторічний доробок митця у 88 картин розмаїтих техніках і жанрах. Ви побачите портрети друзів, чарівної дружини, соковиті й ніжні натюрморти з квітами, художнім крамом, пасками; прекрасні міські та сільські пейзажі, ескізи монументальних розписів, майже містичні твори з образами класиків-Гоголя, Шевченка, Сковороди, що виконані олійними та акварельними фарбами.

Народився Володимир Михайлович 11 березня 1941 року в м.Балаклії Харківської області. Малювати полюбив у дитинстві, читав казки,захоплювався творчістю Олександра Пушкіна. 1968 року закінчив Горьківське (Нижегородське) художнє училище, живописно-педагогічне відділення. 1975 року успішно завершив навчання в Харківському художньо-промисловому інституті, на факультеті монументально-декоративного мистецтва.



Від 1975 року митець переїжджає до Кременчука. В.Яковлєв плідно працював як живописець і монументаліст, виконав ряд декоративних розписів, вітражів, сграфіто для навчальних і культурних закладів Кременчука, Горішніх Плавнів, Павлиша, Онуфріївки…

Твори станкового живопису написані в різних жанрах: портрети, натюрморти, пейзажі, композиції філософсько-містичного змісту.





- Володимир Яковлєв безперечний майстер витончених живописних колоритів, його твори мають завжди досконале композиційне вирішення, сповнені тепла і любові до рідної землі; проникливої уваги до деталей. Як написала про митця галерист, член Спілки художників України Любов Брагілєва: «Володимир Михайлович Яковлєв… Який він? Надзвичайно талановитий, дуже ліричний і неймовірно сором’язливий. Та найважливіше, що даний йому талант Вищими силами він не закопав у землю подібно біблійному персонажу, а зміг реалізувати. В цьому і є людське щастя…



Скільки потрясаючих сюжетів та життєвих деталей в його творах!.. Ось терпляче застигли біля лунок рибалки… Ось, насолоджуючись рухом і волею, несеться з гори лижник… Чинно ідуть на службу Божу в церкву віруючі… Поспішає по невідкладним справам велосипедист… Хворостинкою підганяє гомінких гусей пилюгою сільська жінка… Що не твір – то маленька новела про наше з вами життя. І що примітно: щось подібне відбувалось до нас, цим ми живемо тепер, і все, що відображене в картинах Володимира Михайловича, буде і після нас…Виявляється, що в колообігу Вічності художник – дуже важлива ланка. Можливо, постійно зайнятий творчістю Володимир Михайлович Яковлєв про це і не думає, але думають його вдячні глядачі. Тому і чекають від художника нових робіт, аби відкрити щось значне в собі і своєму житті…», - зауважує Оксана Бойко.



Художник поважає природу і є учасником багатьох всеукраїнських і міжнародних пленерів:



- 1977 – «Седнів»

- 1980 – «По Шевченківським містам»

- 1981 – «Седнів»

- 1987 – «Седнів»

- 2008 – «Репінський пленер», м.Чугуєв

- 2010 – «Карпати», м.Івано-Франківськ, Яремче, Буковель

- 2014 – Всеукраїнський пленер в м.Горішні Плавні.



За роки творчості пан Володимир постійно радував кременчужан своїми полотнами в чисельних спільних та персональних виставках. Його роботи зберігаються в музеях та приватних колекціях України та за кордоном.





Виставка Жанни Заяць «Подорожуй, мрій, малюй»



Назва виставки збігається з власним життєвим кредом художниці й педагога. В малій залі представлено 44 творчі роботи: квіткові акварелі, олійні натюрморти, стильні графіки та оригінальні колажі. Твори є справжнім калейдоскопом подорожей Україною, Польщею, Туреччиною, Іспанією, Арабськими Еміратами, Грецією, Єгиптом…





- Мисткиня обожнює подорожувати з етюдником і навіть в уяві новими країнами і світами. Пані Жанна перфектно володіє аквареллю, графічними прийомами, та найбільший кайф отримує, коли місить олійні фарби. Мисткиня наче входить в транс і отримує високу насолоду від творчості. В експозиції є кілька натюрмортів, написаних виключно з натури, наповнених символічними предметами, яскравими кольорами. Часто натурні роботи педагог пише разом зі своїми учнями, показуючи їм на зразку, як будувати композицію, працювати фарбами, створювати колорити. Вони разом подорожують часами, читають мову предметів, вивчають їх історію, навіть складають свої. На одному з зображень є давня книжечка в шкіряному переплеті на котрій китайською написано «Бог допомагає тим, хто працює». І це правда, Жанна Заєць вже 30 років навчає дітей і є керівником Зразкового художнього колективу «Студія образотворчого мистецтва» Будинку дитячої та юнацької творчості. Педагог пишається своїми учнями! А учні люблять свою вчительку, - поділилася на своїй сторінці у фейсбуці Оксана Бойко.



Виставка «Подорожуй, мрій, малюй»- це своєрідний творчий звіт Жинни Заяць перед учнями, також це заклик до глядача, спонукання його шукати в картинах приховані змісти, сміливо вирушати в дорогу, яка зветься Життя!





З біографії мисткині:





Народилась Жанна Борисівна 10 лютого 1967 року в м. Кременчуці, Полтавської області. В 12 років вступила до художньої школи м. Кременчука, де навчалася три роки.

З 1982 по 1986 р. навчалася в Харківському Державному художньому училищі.

1986 - 1991 р. – працювала художником - декоратором в художній майстерні Міського Управління торгівлі.

1991-2004 р. – викладала образотворче мистецтво в ЗОШ №1 м. Кременчук.

1998-2003 р. – навчалась у Харківському педагогічному університеті ім. Г.Сковороди (художньо-графічний факультет, спеціальність «Образотворче мистецтво та прикладна діяльність»).



Від 2004 р. працює керівником творчого об’єднання «Студія образотворчого мистецтва» Кременчуцького міського Будинку дитячої та юнацької творчості.



У 2014 р. творчому об’єднанню під керівництвом Жанни Заяць було присвоєно звання Зразкового колективу, вихованці якого неодноразово ставали переможцями та призерами міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Творчі роботи були представлені на виставках в м. Полтава, м. Кременчук, м. Горішні Плавні. Деякі з моїх картин зберігаються в приватних колекціях в м.Чікаго (США), м. Мілан (Італія), м. Вітебск (Білорусь), м. Санкт-Петербург, м. Москва, м. Ростов-на-Дону (Росія).