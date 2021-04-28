Місто готове здати в оренду занедбану будівлю поліклініки на вулиці Леонова

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Місто готове здати в оренду занедбану будівлю поліклініки на вулиці Леонова, яка знаходиться на балансі лікарні «Придніпровської», бо вона не потрібна для медичних цілей. Це питання обговорювали на засіданні виконкому.





- Ми подали заявку на Фонд майна, аби передати або надати в оренду (приміщення – ред.). Там був потенційний орендар, один із вищих навчальних закладів, але у нього щось фінансово не вийшло, - прокоментував директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа.





- Ми намагалися освітянам на 10 років здати навіть, університет приходив, але у них теж ситуація не дуже, не хочуть брати. Там треба вкласти гроші, це не так, що відкрив і почав працювати. Хай ті, що бажають, приходять, здамо в оренду, - підсумував мер Віталій Малецький.