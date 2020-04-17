На Полтавщині Великодній кошик обійдеться у 734 грн

Сегодня, 18:01 Просмотров: 539

Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні, 801 грн, поінформував директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.





На Полтавщині Великодній кошик обійдеться у 734 грн. За рік він здорожчав всього на 10 грн.





За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, вже п’ятий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 683 грн, а найдорожчим – 876 грн – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пов’язаних з подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативним сплеском цін на продукти на хвилі паніки через запровадження карантину у зв'язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив експерт.







Нагадаємо, що з 13.00 суботи 18 квітня до 6.00 вівторка 21 квітня кременчужанам радять не виходити з помешкань. Забороняється проведення масових релігійних заходів на території церков та прилеглих територій за участі прихожан.