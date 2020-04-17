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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

За добу до лікарні “Кременчуцької” привезли 8 пацієнтів з підозрою на Covid 19

Вчера, 19:35 Просмотров: 4 431

 

З пневмоніями у міських лікарнях лежить 36 кременчужан

Станом на 17 квітня в інфекційних відділеннях кременчуцьких лікарень перебуває 36 пацієнтів з діагнозом пневмонія. У двох пацієнток тяжкий стан, в одної вже підтверджений діагноз Covid 19, щодо другої остаточних висновків немає, але підозра теж на коронавірус.

Про це на засіданні протиепідемічного штабу повідомила віце-мер Ольга Усанова.


Вона зазначила, що за добу до лікарень зі скаргами на ГРВІ звернулися 21 дорослий і 13 дітей. Грип не зареєстрований, нових випадків пневмонії теж.


Віце-мер повідомила, що минулої доби медики відібрали 13 проб на Covid 19. Біологічний матеріал спрямований до ПЛР лабораторії у Полтаві. Загалом же до полтавської лабораторії за час карантину спрямовано 204 зразки. По 145 вже отриманий результат.


Керівник кременчуцького міськздороввідділу Максим Середа доповів, що в інфекційному відділенні лікарні “Кременчуцька” наразі перебуває 21 пацієнт, 16 з них мають діагноз “пневмонія”.


За минулу добу до інфекційного відділення лікарні поступили 8 пацієнтів з підозрою на Covid 19. У 6 з них пневмонія, у двох – ГРВІ середнього ступеню тяжкості. У всіх узяли проби для ПЛР тестування.


Максим Середа зазначив, що у міській дитячій лікарні наразі знаходиться 7 дітей з пневмоніями середнього ступеню тяжкості, важких немає.


За добу до інфекційного відділення дитячої лікарні поступила одна дитина з пневмонією. У неї теж узяли зразки для ПЛР тестування. Біоматеріал вже відправлений до полтавської ПЛР лабораторії. Поки жодної дитинки з Covid 19 у Кременчуці немає.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid 19 карантин ПЛР лабораторія пневмонія Кременчук інфекційне відділення

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