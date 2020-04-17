Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Топ новость, Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці підтверджено 5 нових випадків коронавірусу

Вчера, 20:02 Просмотров: 9 434 Комментариев: 7

 

Всі пацієнти госпіталізовані до лікарні “Кременчуцька”

Сьогодні, 17 квітня, у Кременчуці зареєстровано 5 нових випадків коронавірусної інфекції. Діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Віталій Малецький.


Він зазначив, що четверо пацієнтів – чоловіки у віці від 41 до 47 років. Одна з пацієнток – жінка 56 років. Усі госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні “Кременчуцької" з пневмоніями, їм зробили тести на коронавірус і сьогодні отримали лабораторне підтвердження.


Таким чином станом на 17 квітня у Кременчуці 18 городян захворіли на Covid 19.

Один пацієнт помер. П’ятеро одужали, зокрема і сьогодні одного виписали з лікарні.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавірус карантин інфекційне відділення епідемія сидіть вдома

Комментарии: 7

315
Кавоман:
Вчера, 20:21

Саме час сходити до фсб-ешної церкви та поцьомати іконки і попити водички з однієї ложечки...


62 42
157
Zloy_kachan:
Вчера, 20:43

Цитата: Кавоман

Саме час сходити до фсб-ешної церкви та поцьомати іконки і попити водички з однієї ложечки...

Смотрю на количество минусующих и понимаю, что "естественный отбор" еще впереди. Тем более Виталька не готов на радикальные меры (как в Днепре). 


35 21
149
Минометчик Лёша:
Вчера, 20:52

Цитата: Кавоман
Саме час сходити до фсб-ешної церкви та поцьомати іконки
   Не голова у тебя, а седалище, в твоих жилах моча а не кровь, посадить бы тебя во влагалище и начать переделывать вновь.


53 49
3 616
zzzzzz:
Вчера, 21:13

Цитата: Zloy_kachan
"естественный отбор"
вот и кандидат уже есть
Цитата: Минометчик Лёша
Не голова у тебя, а седалище,



11 37
315
Кавоман:
Вчера, 21:17

Цитата: Минометчик Лёша

Цитата: Кавоман
Саме час сходити до фсб-ешної церкви та поцьомати іконки
   Не голова у тебя, а седалище, в твоих жилах моча а не кровь, посадить бы тебя во влагалище и начать переделывать вновь.

Тобі б до лікаря


23 36
149
Минометчик Лёша:
Вчера, 21:26

Цитата: Кавоман
Тобі б до лікаря
Кажуть лiкарі, що весь час відведений тільки для вас та ваших клонів шановний.


26 19
3 616
zzzzzz:
Сегодня, 05:57

Срач кто нибудь ьудет убирать тут?

Цитата: Минометчик Лёша
седалище
Цитата: Минометчик Лёша
влагалище
модеров сократили?


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