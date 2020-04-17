У Кременчуці підтверджено 5 нових випадків коронавірусу

Вчера, 20:02 Просмотров: 9 434 Комментариев: 7

Сьогодні, 17 квітня, у Кременчуці зареєстровано 5 нових випадків коронавірусної інфекції. Діагноз підтверджений результатами лабораторних досліджень. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Віталій Малецький.



Він зазначив, що четверо пацієнтів – чоловіки у віці від 41 до 47 років. Одна з пацієнток – жінка 56 років. Усі госпіталізовані до інфекційного відділення лікарні “Кременчуцької" з пневмоніями, їм зробили тести на коронавірус і сьогодні отримали лабораторне підтвердження.



Таким чином станом на 17 квітня у Кременчуці 18 городян захворіли на Covid 19.

Один пацієнт помер. П’ятеро одужали, зокрема і сьогодні одного виписали з лікарні.