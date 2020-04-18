Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна5106
Кременчук18
Хворі:
Україна4698
Кременчук12
Вилікувалось:
Україна275
Кременчук5
Померло:
Україна133
Кременчук1
Кременчуг, Полтавщина

19 полтавців, які повернулися з Росії, відмовилися від обсервації

Сегодня, 08:31 Просмотров: 1 684 Комментариев: 6

 

Люди знаходяться зараз на самоізоляції 

У Полтавську область з Російської Федерації повернулося 19 полтавців, які відмовилися від обсервації. Про це повідомив голова Полтавської облради Олег Синєгубов.


- Ми мали прийняти 19 полтавців, які повернулися з Російської Федерації через Харків до Полтави. Вони відмовилися від обсервації. Під них складені відповідні протоколи, щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. - розповів Олег Синєгубов.


Зараз полтавці знаходяться на самоізоляції, до них застосовані заходи особистого примусу.

5
Автор: Альона Душенко
Теги: обсервація коронавірус Полтава Росія

Комментарии: 6

3 617
zzzzzz:
Сегодня, 09:02

непонятен смысл этих всех ограничений-движений, если люди клали на все эти карантины? Еще нравится вой на болотах- конституция, права, свобода!!!!Яне обязан сидеть дома, не ходить в церковь, а потом такие с вирусом к доктору-эй доктор, вы должны меня же вылечить. государство должно. конституция, права, кокококо....улитки одним словом.


34 4
4 324
Туся:
Сегодня, 10:27

 Гамнюки ці люди! Отоді ж хай і не плачуть, що сусіди їх зацьковують. Через вас , скотиняк,  всім ,мешканцям міста, приходиться в такі свята сидіти в норі і носа не висовувати назовні. Бо 

страшно за своє здоров,я і штрафи немає за що сплачувати!!


11 4
128
vortex:
Сегодня, 11:06

Я не думаю что они отказались пройти обследование. В чём проблема то, сделайте им ПЦР-тест(быстро, без бюрократической волокиты) и отпустите. Прежде чем кидать камнями, поставьте себя на их место. Представьте, что к Вам пришли домой и говорят - "Вы ходили вчера в магащин за продуктами?", вы "да...." - "Пройдёмте на обсервацию, тут в городе целых 5 случаев зафиксировано вчера, они тоже в магазин ходили, Вы можете быть заражены". Надевают на Вас наручники и везут в концлагерь. Вот тот цирк что делают сейчас(!!!) с обсервацией - это вот как раз такой случай. Сейчас, я подчёркиваю, именно на данный момент, когда болезнь распространяется внутри страны и уже никак не связана с тем кто откуда приехал - не имеет смысла. Это надо было делать до(!!!) того момента, когда у нас началась внутренняя передача вируса массовая а большая часть случаев была завезена. Напомню, кто не в курсе, за тот короткий период, когда у нас ещё не гулял вирус в страну въехало более 100 тыс. без обсервации


6 4
3 215
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:19

Цитата: vortex
В чём проблема то, сделайте им ПЦР-тест

А проблема в том, что тесты делают только заболевшим пневмонией и контактным у кого есть симптомы. Делать тесты безсимптомным медикам строго запрещено их руководителями. К чему это приводит мы видим на примере райбольницы. Ну там, конечно, вообще руководство трэш устроили - ложили в перемешку в одну палату и больных и здоровых, из симптомами и без и тесты хрен делали.  Их судить за это надо, а не + 300% 


12 0
141
JJAbrams:
Сегодня, 15:34

Не понятно. Если они ушли на самоизоляцию на 14 дней, то возьмите контакты где они самоизолируются и проводите проверки. В чем проблема?


1 0
128
vortex:
Сегодня, 16:14

Цитата: JJAbrams

Не понятно. Если они ушли на самоизоляцию на 14 дней, то возьмите контакты где они самоизолируются и проводите проверки. В чем проблема?

Проблема в том, что кто-то решил что можно, по факту, арестовывать граждан не имея на то никаких оснований без суда и следствия. И пытается продвигать эту идею, поясняя это якобы заботой о гражданах. Включайте мозг. Читайте историю. Например, о Германии 40х годов прошлого века. С чего всё начиналось. Чем закончилось - и так все знают


1 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх