19 полтавців, які повернулися з Росії, відмовилися від обсервації

Сегодня, 08:31 Просмотров: 1 684 Комментариев: 6

Люди знаходяться зараз на самоізоляції

У Полтавську область з Російської Федерації повернулося 19 полтавців, які відмовилися від обсервації. Про це повідомив голова Полтавської облради Олег Синєгубов.





- Ми мали прийняти 19 полтавців, які повернулися з Російської Федерації через Харків до Полтави. Вони відмовилися від обсервації. Під них складені відповідні протоколи, щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. - розповів Олег Синєгубов.





Зараз полтавці знаходяться на самоізоляції, до них застосовані заходи особистого примусу.