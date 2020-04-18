19 полтавців, які повернулися з Росії, відмовилися від обсервації

Люди знаходяться зараз на самоізоляції
У Полтавську область з Російської Федерації повернулося 19 полтавців, які відмовилися від обсервації. Про це повідомив голова Полтавської облради Олег Синєгубов.
- Ми мали прийняти 19 полтавців, які повернулися з Російської Федерації через Харків до Полтави. Вони відмовилися від обсервації. Під них складені відповідні протоколи, щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. - розповів Олег Синєгубов.
Зараз полтавці знаходяться на самоізоляції, до них застосовані заходи особистого примусу.