Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна5106
Кременчук18
Хворі:
Україна4698
Кременчук12
Вилікувалось:
Україна275
Кременчук5
Померло:
Україна133
Кременчук1
Кременчуг

Какая погода в Кременчуге будет на пасхальных выходных

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 308

 

Возможен дождь и сильный ветер, а температура не поднимется выше +13°С

На этой неделе у кременчужан есть возможность отдыхать целых три дня подряд, благодаря празднику Пасхи. Какая погода будет господствовать в городе в этот уикенд, читайте дальше.


 

По мнению Gismeteo, дождь возможет в субботу и понедельник, а вот воскресенье, 19 апреля, пройдёт без осадков. В понедельник, 20 апреля, возможен сильный ветер до 16 м/с. Температура на уикенд будет колебаться от +3°С до +13°С.


 

Sinoptik прогнозирует дождь только во второй половине дня в понедельник, 20 апреля, в остальные дни в городе продержится переменная облачность. Что касается температурных показателей, то в субботу и воскресенье этот погодный портал обещает заморозки до -1°С. Максимально воздух прогреется до +13°С.


Обратите внимание, что заморозки до -3°С в воздухе на субботу, 18 апреля, обещал и Полтавский областной центр гидрометеорологии.


 

Ventusky рисует подобную с Sinoptik погодную картину: дождь пойдёт только ближе к ночи в понедельник, 20 апреля, в остальные дни в Кременчуге будет сухо, а также ветрено на протяжении всех выходных. Столбики термометров покажут от +3°С до +13°С.


Напомним, что в пасхальные выходные в Кременчуге будет ограничено передвижение по городу.

0
Автор: Катерина Турубара Источник фото: wallpapers.99px.ru
Теги: погода прогноз Пасха

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх