Какая погода в Кременчуге будет на пасхальных выходных

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 308

Возможен дождь и сильный ветер, а температура не поднимется выше +13°С

На этой неделе у кременчужан есть возможность отдыхать целых три дня подряд, благодаря празднику Пасхи. Какая погода будет господствовать в городе в этот уикенд, читайте дальше.





По мнению Gismeteo, дождь возможет в субботу и понедельник, а вот воскресенье, 19 апреля, пройдёт без осадков. В понедельник, 20 апреля, возможен сильный ветер до 16 м/с. Температура на уикенд будет колебаться от +3°С до +13°С.





Sinoptik прогнозирует дождь только во второй половине дня в понедельник, 20 апреля, в остальные дни в городе продержится переменная облачность. Что касается температурных показателей, то в субботу и воскресенье этот погодный портал обещает заморозки до -1°С. Максимально воздух прогреется до +13°С.





Обратите внимание, что заморозки до -3°С в воздухе на субботу, 18 апреля, обещал и Полтавский областной центр гидрометеорологии.





Ventusky рисует подобную с Sinoptik погодную картину: дождь пойдёт только ближе к ночи в понедельник, 20 апреля, в остальные дни в Кременчуге будет сухо, а также ветрено на протяжении всех выходных. Столбики термометров покажут от +3°С до +13°С.





Напомним, что в пасхальные выходные в Кременчуге будет ограничено передвижение по городу.