Цигаркова контрабанда у Полтаві: співробітники СБУ вилучили товару на 3 млн грн

Сегодня, 09:27 Просмотров: 778 Комментариев: 1

Виробники фальсифікату вказували на пачках легальні фабрики з України та кількох країн світу

У Полтаві співробітники СБУ викрили реалізацію контрабандних та контрафактних цигарок і вилучили товар на 3 млн гривень. Про це повідомило 17 квітня Управління Служби безпеки України в Полтавській області.





За даними слідства, кілька полтавчан організували незаконну схему реалізації тютюнових підакцизних виробів:

цигарки зловмисники отримували з інших областей України та із-за кордону;

зберігали їх у різних орендованих складських приміщеннях міста;

збували товар дрібнооптовими партіями через розгалужену мережу дилерів на Полтавщині.





Правоохоронці провели обшуки за місцями зберігання продукції та вилучили цигарки із ознаками контрафакту відомих торгових марок. Виробники фальсифікату вказували на пачках легальні фабрики з України та кількох країн світу.





Загалом вилучено 162 тисячі пачок цигарок загальною вартістю більше ніж 3 млн грн. Тютюнові вироби конфіскували як речові докази для проведення товарознавчої експертизи.





За результатами розслідування приймуть рішення щодо повідомлення про підозру фігурантам кримінального провадження у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).



