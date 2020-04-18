Цигаркова контрабанда у Полтаві: співробітники СБУ вилучили товару на 3 млн грн

У Полтаві співробітники СБУ викрили реалізацію контрабандних та контрафактних цигарок і вилучили товар на 3 млн гривень. Про це повідомило 17 квітня Управління Служби безпеки України в Полтавській області.
За даними слідства, кілька полтавчан організували незаконну схему реалізації тютюнових підакцизних виробів:
Правоохоронці провели обшуки за місцями зберігання продукції та вилучили цигарки із ознаками контрафакту відомих торгових марок. Виробники фальсифікату вказували на пачках легальні фабрики з України та кількох країн світу.
Загалом вилучено 162 тисячі пачок цигарок загальною вартістю більше ніж 3 млн грн. Тютюнові вироби конфіскували як речові докази для проведення товарознавчої експертизи.
За результатами розслідування приймуть рішення щодо повідомлення про підозру фігурантам кримінального провадження у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).