Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна5106
Кременчук18
Хворі:
Україна4698
Кременчук12
Вилікувалось:
Україна275
Кременчук5
Померло:
Україна133
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні

Сегодня, 09:39 Просмотров: 1 919

 

У Полтавській області 49 випадків

В Україні зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 квітня в Україні 5106 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 133 летальні, 275 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 444 нові випадки.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 319 випадків;
Волинська область — 134 випадки;
Дніпропетровська область — 104 випадки;
Донецька область — 14 випадків;
Житомирська область — 197 випадків;
Закарпатська область — 166 випадків;
Запорізька область — 127 випадків;
Івано-Франківська область — 462 випадки;
Кіровоградська область — 234 випадки;
м. Київ — 770 випадків;
Київська область — 280 випадків;
Львівська область — 221 випадок;
Луганська область — 9 випадків;
Миколаївська область — 31 випадок;
Одеська область — 106 випадків;
Полтавська область — 49 випадків;
Рівненська область — 283 випадки;
Сумська область — 82 випадки;
Тернопільська область — 366 випадків;
Харківська область — 62 випадки;
Херсонська область — 56 випадків;
Хмельницька область — 41 випадок;
Чернівецька область — 840 випадків;
Черкаська область — 141 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 квітня 2020 року до Центру надійшло 1189 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 16637 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

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