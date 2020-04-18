Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна5106
Кременчук18
Хворі:
Україна4698
Кременчук12
Вилікувалось:
Україна275
Кременчук5
Померло:
Україна133
Кременчук1
Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

8 нових випадків короновірусу на Полтавщині - захворів медик

Сегодня, 09:50 Просмотров: 3 115 Комментариев: 1

 

У Полтавській області 49 підтверджених випадків захворювання, за добу – 8 нових. Про це повідомляє голова Полтавської обдер адміністрації Олег Синєгубов. 


За останню добу в Полтаві зафіксовано новий випадок - захворів медичний працівник, а у Горішніх Плавніх - всі 4 хворих на коронавірус одужали. 


- Але у переддень Великодня маємо й добру звістку: одужали в нас уже 9 людей. Кременчук – 19 (4 одужали), Миргород – 9, Кременчуцький район – 8, Полтава – 7 (новий випадок: медичний працівник), Горішні Плавні – 4 (усі одужали), Котелевський район – 1 та Машівка – 1 (людина одужала). Дорогі друзі, бережіть себе на цих святах, щоб ми якомога швидше завершили карантин. - написав Олег Синєгубов.


5
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 1

3 215
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:56

Затра або в понеділок будть результати масового тестування по райлікарні, підозрюю, що реальні результати оприлюднювати не будуть.


21 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх