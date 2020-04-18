8 нових випадків короновірусу на Полтавщині - захворів медик

Сегодня, 09:50 Просмотров: 3 115 Комментариев: 1

У Полтавській області 49 підтверджених випадків захворювання, за добу – 8 нових. Про це повідомляє голова Полтавської обдер адміністрації Олег Синєгубов.





За останню добу в Полтаві зафіксовано новий випадок - захворів медичний працівник, а у Горішніх Плавніх - всі 4 хворих на коронавірус одужали.





- Але у переддень Великодня маємо й добру звістку: одужали в нас уже 9 людей. Кременчук – 19 (4 одужали), Миргород – 9, Кременчуцький район – 8, Полтава – 7 (новий випадок: медичний працівник), Горішні Плавні – 4 (усі одужали), Котелевський район – 1 та Машівка – 1 (людина одужала). Дорогі друзі, бережіть себе на цих святах, щоб ми якомога швидше завершили карантин. - написав Олег Синєгубов.



