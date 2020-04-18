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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Если собираетесь святить паски в Песчаном, – так там три случая коронавируса

Сегодня, 10:03 Просмотров: 4 126 Комментариев: 15

 

17 апреля на заседании городского противоэпидемического штаба представитель полиции рассказал, что в Песчаном на столбах расклеивают объявления, зовут святить паски во дворе песчанской церкви – об этом полиции сообщили информаторы.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что было бы недопустимым легкомыслием ехать на Пасху в Песчаное:


– У Піщаному три підтверджених випадки Covid 19! Не може бути мови, щоб поїхати в село з трьома з половиною тисячами населення і трьома підтвердженими випадками коронавірусу! – сказал он.


 Также мэр сообщил, что общался со священником песчанской церкви, а также священниками из соседних сел. Все обещают строго выполнять правила карантина и придерживаться ограничений, введенных на пасхальные дни – никаких массовых служб и коллективного освящения пасхальных корзинок не будет. Потому что в Кременчугский район пришел коронавирус:


Спалах коронавірусу зафіксований у Кременчуцькому районі – 7 випадків
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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Пасха карантин эпидемия роковая ошибка

Комментарии: 15

79
Trevak:
Сегодня, 10:08

Так,а разве не будет батюшка ездить по улицам и святить,как в других сёлах?Или московскому патриархату все равно?


4 10
165
Альона Душенко:
Сегодня, 10:13

Цитата: Trevak

Так,а разве не будет батюшка ездить по улицам и святить,как в других сёлах?Или московскому патриархату все равно?

 

Усі церкви будуть зачинені для вірян й ніхто не повинен їздити по вулицях й освячувати поски. У разі порушень - звертайтеся до правоохоронців. Будьте свідомі, адже від нас з вами залежить коли завершиться карантин


30 2
79
Trevak:
Сегодня, 10:17

Цитата: Альона Душенко
Цитата: Trevak

Так,а разве не будет батюшка ездить по улицам и святить,как в других сёлах?Или московскому патриархату все равно?

 

Усі церкви будуть зачинені для вірян й ніхто не повинен їздити по вулицях й освячувати поски. У разі порушень - звертайтеся до правоохоронців. Будьте свідомі, адже від нас з вами залежить коли завершиться карантин

Допустим чем плохо придумано в К.Потоках,освящение пасок относительно улиц по времени,люди вышли перед домом ,проехал батюшка и освятил с авто,растояние между стоящими 20-25 метров.


1 20
4 324
Туся:
Сегодня, 10:19

 зовуть святити паски. Ну священослужителі, які ж вони , значить не вболівають за своїх мирян, щоб не ходили . не заражалися один від одного! В них тільки нажива, прибуток на думці, хай побільше приходить народу, бо це ж гроші, гроші, гроші! Церква і Бог -різні поняття. 


23 3
821
mefisto:
Сегодня, 10:22

Обламали заробітки попам на Пасху. Самый баблокос по церквам должен был быть.


16 2
79
Trevak:
Сегодня, 10:27

Цитата: mefisto

Обламали заробітки попам на Пасху. Самый баблокос по церквам должен был быть.

Они заработают на похоронах.


11 3
3 215
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:46

Цитата: mefisto
Обламали заробітки

В Піщаному люди балакають, що батюшка купив новий джип в кредит, так що святить йому треба буде по любому


12 0
11
motya:
Сегодня, 11:04

судя по коментам святи-не святи тут многим уже вряд ли поможешь.предсказания Серафима Саровского кстати кому интересно смотрите.


3 3
98
Athom_one:
Сегодня, 12:27

"Допустим чем плохо придумано в К.Потоках,освящение пасок относительно улиц по времени,люди вышли перед домом ,проехал батюшка и освятил с авто,растояние между стоящими 20-25 метров." - а вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?

 

Вы такие уже, извините, задолбали! Месяц жесткого карантина и все возвращаемся к нормальной жизни! Но не тут то было, с нашими людьми карантин будет полгода наверное.


11 2
3 433
Дмитрий:
Сегодня, 13:34

Цитата: Athom_one
Вы такие уже, извините, задолбали! Месяц жесткого карантина и все возвращаемся к нормальной жизни! Но не тут то было, с нашими людьми карантин будет полгода наверное.

Умный зебик или шапик или малик, тебе поясню, что месяц уже прошёл, идёт второй. Ничего еще не началось. Сейчас офиц. в Украине 0,1% заболевших. На весь мир 0,5%. Отсчитай, когда будет 5..10 %, тогда волна "заболевания" спадет. А у нас тянут пик до осени. И будем сидеть всё лето по домам. Статистика очень простая вещь. А сейчас идёт волна заБолВанивания населения. И дерибан всего и вся.


3 4
98
Athom_one:
Сегодня, 13:48

"Умный зебик или шапик или малик, тебе поясню" - что это за обрывки речи, пояснять будете кому-то другому, такому как Вы. И не тыкай мне.

 

"Ничего еще не началось" - ага, конечно, кучу заболевших и кучу разнощиков, а реальных цифр нет, потому что тесты не делают.


3 1
257
Чopний Kiт:
Сегодня, 13:48

Цитата: Дмитрий

Умный зебик или шапик или малик, тебе поясню, что месяц уже прошёл, идёт второй. Ничего еще не началось. Сейчас офиц. в Украине 0,1% заболевших. На весь мир 0,5%. Отсчитай, когда будет 5..10 %, тогда волна "заболевания" спадет. А у нас тянут пик до осени. И будем сидеть всё лето по домам. Статистика очень простая вещь. А сейчас идёт волна заБолВанивания населения. И дерибан всего и вся.

Театр безопасности — явление в обществе, когда целью проводимых мероприятий заявляется повышение безопасности, но по факту не делается ничего для её достижения


3 0
79
Trevak:
Сегодня, 14:13

Цитата: Athom_one

"Допустим чем плохо придумано в К.Потоках,освящение пасок относительно улиц по времени,люди вышли перед домом ,проехал батюшка и освятил с авто,растояние между стоящими 20-25 метров." - а вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?

 

Вы такие уже, извините, задолбали! Месяц жесткого карантина и все возвращаемся к нормальной жизни! Но не тут то было, с нашими людьми карантин будет полгода наверное.

На минуточку задумайтесь,блок посты сняли,растояние в магазинах 2метра,а при освящении пасок 20-25 метров!


0 3
98
Athom_one:
Сегодня, 14:18

Цитата: Trevak
Цитата: Athom_one

"Допустим чем плохо придумано в К.Потоках,освящение пасок относительно улиц по времени,люди вышли перед домом ,проехал батюшка и освятил с авто,растояние между стоящими 20-25 метров." - а вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?

 

Вы такие уже, извините, задолбали! Месяц жесткого карантина и все возвращаемся к нормальной жизни! Но не тут то было, с нашими людьми карантин будет полгода наверное.

На минуточку задумайтесь,блок посты сняли,растояние в магазинах 2метра,а при освящении пасок 20-25 метров!

Продублирую: "А вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?"


0 1
79
Trevak:
Сегодня, 14:25

Цитата: Athom_one
Цитата: Trevak
Цитата: Athom_one

"Допустим чем плохо придумано в К.Потоках,освящение пасок относительно улиц по времени,люди вышли перед домом ,проехал батюшка и освятил с авто,растояние между стоящими 20-25 метров." - а вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?

 

Вы такие уже, извините, задолбали! Месяц жесткого карантина и все возвращаемся к нормальной жизни! Но не тут то было, с нашими людьми карантин будет полгода наверное.

На минуточку задумайтесь,блок посты сняли,растояние в магазинах 2метра,а при освящении пасок 20-25 метров!

Продублирую: "А вы уверены, что батюшка здоров?! Кто воду ему набирал, кашлял, чихал радом?! А!?"

 

 

Ну тут согласен,гарантий нет,в этом случае Вы правы.


2 0

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