Если собираетесь святить паски в Песчаном, – так там три случая коронавируса

Сегодня, 10:03 Просмотров: 4 126 Комментариев: 15

17 апреля на заседании городского противоэпидемического штаба представитель полиции рассказал, что в Песчаном на столбах расклеивают объявления, зовут святить паски во дворе песчанской церкви – об этом полиции сообщили информаторы.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что было бы недопустимым легкомыслием ехать на Пасху в Песчаное:





– У Піщаному три підтверджених випадки Covid 19! Не може бути мови, щоб поїхати в село з трьома з половиною тисячами населення і трьома підтвердженими випадками коронавірусу! – сказал он.



Также мэр сообщил, что общался со священником песчанской церкви, а также священниками из соседних сел. Все обещают строго выполнять правила карантина и придерживаться ограничений, введенных на пасхальные дни – никаких массовых служб и коллективного освящения пасхальных корзинок не будет. Потому что в Кременчугский район пришел коронавирус:



