Если собираетесь святить паски в Песчаном, – так там три случая коронавируса

17 апреля на заседании городского противоэпидемического штаба представитель полиции рассказал, что в Песчаном на столбах расклеивают объявления, зовут святить паски во дворе песчанской церкви – об этом полиции сообщили информаторы.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что было бы недопустимым легкомыслием ехать на Пасху в Песчаное:
Также мэр сообщил, что общался со священником песчанской церкви, а также священниками из соседних сел. Все обещают строго выполнять правила карантина и придерживаться ограничений, введенных на пасхальные дни – никаких массовых служб и коллективного освящения пасхальных корзинок не будет. Потому что в Кременчугский район пришел коронавирус: