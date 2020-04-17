Від початку карантину рівень оплати за компослуги впав на 20%

Сегодня, 17:44 Просмотров: 621 Комментариев: 3

З початку введення в Україні та Кременчуці карантинних заходів рівень оплати за комунальні послуги знизився на 20%. Про це повідомила пресслужба виконкому з посиланням на директора ДЖКГ Івана Москалика.



Якщо до оголошення карантину рівень оплати складав 90-92%, то на сьогодні не більше 70%. Іван Москалик звернувся до кременчужан з проханням, по можливості, своєчасно платити за компослуги, аби комунальні підприємства могли нормально функціонувати в умовах карантину.



Як повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання бюджетної комісії, частина працівників комунальних підприємств - «Кременчуквдоканалу», «Теплоенерго» та інших - перебувають у відпустках (як відомо, абонвідділи не приймають відвідувачів після карантину). Проте аварійні служби працюють, як і раніше.



Найбільш суттєві у місті борги за тепло. Сукупна заборгованість споживачів (і населення, і бюджетних організацій) ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - 27 млн грн. Місто заборгувало ТЕЦ вагонного заводу за опалення Раківки 33 млн грн, у цій сумі й борги населення.



