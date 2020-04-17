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Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

Від початку карантину рівень оплати за компослуги впав на 20%

Сегодня, 17:44 Просмотров: 621 Комментариев: 3

 

Директор департаменту ЖКГ просить вчасно сплачувати за компослуги

З початку введення в Україні та Кременчуці карантинних заходів рівень оплати за комунальні послуги знизився на 20%. Про це повідомила пресслужба виконкому з посиланням на директора ДЖКГ Івана Москалика.


Якщо до оголошення карантину рівень оплати складав 90-92%, то на сьогодні не більше 70%. Іван Москалик звернувся до кременчужан з проханням, по можливості, своєчасно платити за компослуги, аби комунальні підприємства могли нормально функціонувати в умовах карантину.


Як повідомив міський голова Віталій Малецький під час засідання бюджетної комісії, частина працівників комунальних підприємств - «Кременчуквдоканалу», «Теплоенерго» та інших - перебувають у відпустках (як відомо, абонвідділи не приймають відвідувачів після карантину). Проте аварійні служби працюють, як і раніше.


Найбільш суттєві у місті борги за тепло. Сукупна заборгованість споживачів (і населення, і бюджетних організацій) ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» - 27 млн грн. Місто заборгувало ТЕЦ вагонного заводу за опалення Раківки 33 млн грн, у цій сумі й борги населення.


1
Автор: Татьяна Донченко Источник фото: Бізнес Цензор
Теги: комуслуги

Комментарии: 3

32
DioGen:
Сегодня, 17:58

Іван Москалик звернувся до кременчужан з проханням, по можливості, своєчасно платити за компослуги, аби комунальні підприємства могли нормально функціонувати в умовах карантину.

А вы думали по другому будет? Никого не интересует что человек сидит дома не по своей воле и без зарплаты. А как пели в начале карантина, и субсидии дополнительные, и требовать не будем (на государственном уровне ж говорили такое)


19 2
254
Чopний Kiт:
Сегодня, 17:59

Всего лишь на 20%? Если карантин продлят еще на месяц, то за комуналку заплатит от силы 50% населения, а то и того меньше...

 

А в это время, на другом краю Земли, в маленькой, но сильнонаселенной Японии правительство решило выплатить по $1000 каждому жителю, чисто на поддерку штанов


18 2
826
Angel737:
Сегодня, 18:05

Мдааа!

Класно быть чиновником Горисполкома и своим ртом такое говорить, получая зарплаты, по 30 - 50 - 70 тыщ грн.

А шо говорить тем людям, кто лишился работы и зарплаты ???!!!

* Ну пусть, у многих, в заначках 3 - 5 тыщ грн., есть, но дак за Март и Апрель, люди всё повыгребали с заначек и что дальше ?!

За Апрель и того хуже будут проплаты за ком. услуги.

 

Иван Москалик, хоть-бы помалкивал, Дормаед этакий!

Ганьба Городской власти - на Века!!!


19 4

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