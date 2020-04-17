У Кременчуці на самоізоляції перебуває 122 особи. Кременчужани відмовляються від обсервації

Сегодня, 17:17 Просмотров: 853 Комментариев: 1

Від початку карантинних заходів на самоізоляції побувало вже 518 кременчужан

Станом на 17 квітня, у Кременчуці на самоізоляції перебуває 122 особи. Про це повідомив керівник міського Центру лабораторних досліджень Андрій Поляков.



Він зазначив, що від початку карантинних заходів на самоізоляції побувало вже 518 кременчужан.



Цієї доби до міста з-за кордону повернулися два мешканця. Один приїхав з Італії, інший – з Чехії. Керівник Центру лабораторних досліджень повідомив, що вони «відпрацьовані», наразі перебувають на самоізоляції.



Андрій Поляков розповів, що співробітники Центру лабораторних досліджень разом із поліцейськими регулярно роблять об’їзди – перевіряють, чи дотримуються кременчужани умов самоізоляції. Каже – порушень поки не виявили.



Більшість кременчужан відмовляються від обсервації, натомість обирають самоізоляцію.





Місцем обсервації у Кременчуці обрано лікарню відновного лікування. Обсервація у спеціально пристосованому приміщенні – більш надійний карантинний захід, адже у цьому випадку є можливість здійснювати цілодобовий контроль за пацієнтами, а не обмежуватися вибірковими контрольними об’їздами. Натомість наші пацієнти на обсервацію не хочуть. Минулої доби, 16 квітня, до Кременчука з-за кордону повернулося десятеро осіб. Усі вони теж відмовилися від обсервації у лікарні відновного лікування і роз’їхалися по домівках на самоізоляцію.



Громадяни, які підписали інформовану згоду на самоїзоляцію, але порушили її правила, несуть як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Документ підписується, коли особа перетинає державний кордон України. Один примірник документу про інформовану згоду отримує громадянин, а другий зберігається в Держприкордонслужбі, яка уповноважена збирати цю інформацію та передавати головним санітарним лікарям областей – звідти вона надходить на місця.





Процедура самоізоляції регламентована Постановою №2 МОЗ, підписаною головним державним санітарним лікарем.

Текст постанови, а також текст документу про інформовану згоду на самоізоляцію можна подивитися тут.