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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У Кременчук з-за кордону прибуло 10 людей: від обсервації у водолікарні відмовилися

Вчера, 16:31 Просмотров: 5 257 Комментариев: 7

 

У кожного з них є можливість провести самоізоляцію поодинці в окремій квартирі

Протягом останньої доби до Кременчука повернулося 10 осіб з-за кордону, про що повідомив на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.


Вони відмовилися від обсервації у лікарні відновного лікування і підписали офіційну відмову, у кожного з них є умови для того, щоб провесли самоізоляцію поодинці в окремій квартирі. За ними спостерігають сімейні лікарі, порушень самоізоляції не зафіксовано.


Станом на 16 квітня на самоізоляції у нашому місті перебуває 134 громадянина, за добу прибуло 16, із них 6 контактних.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: daily.afisha.ru
Теги: самоизоляция обсервация водолечебница

Комментарии: 7

819
mefisto:
Вчера, 17:02

Кто б рассказал как можно закрыться в квартире и кушать хлеб 14 дней плюс другие продукты сколько их нужно запасти? 


27 7
3 610
zzzzzz:
Вчера, 17:17

круто, а говорили в обязательном порядке, и эти люди хотят запретить мне выходить на улицу в выходные!! То есть джамшуты приезжают и ложат на всё а те кто тут жил себе спокойно ограничиваются в правах и свободах. Какие то явные перекосы происходят...


60 1
32
DioGen:
Вчера, 17:36

"А  че так можно было?" (с) Интересно получается, у отдельных единиц право выбора есть, а у всей страны как бы нету.


39 1
71
Trevak:
Вчера, 19:54

Надо адреса и фио озвучить,чтобы соседи мониторили их.


22 3
1 418
ankrem:
Вчера, 21:34

Уроды. 

Хрен они будут сидеть, приехали пасочки потрескать, а потом обратно к пшекам.


18 3
4 320
Туся:
Вчера, 22:38

 от як так можна безвідповідально поводитися. і ніхто їх не оштрахує.


2 2
201
orca:
Вчера, 23:08

Цитата: zzzzzz

круто, а говорили в обязательном порядке, и эти люди хотят запретить мне выходить на улицу в выходные!! То есть джамшуты приезжают и ложат на всё а те кто тут жил себе спокойно ограничиваются в правах и свободах. Какие то явные перекосы происходят...

увы, но Малецкий в упор перекосов не видит. И подсказать ему никто не может. Видимо, адекватных в его окружнии нет 

 


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