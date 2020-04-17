У Кременчук з-за кордону прибуло 10 людей: від обсервації у водолікарні відмовилися

Вчера, 16:31 Просмотров: 5 257 Комментариев: 7

У кожного з них є можливість провести самоізоляцію поодинці в окремій квартирі

Протягом останньої доби до Кременчука повернулося 10 осіб з-за кордону, про що повідомив на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.





Вони відмовилися від обсервації у лікарні відновного лікування і підписали офіційну відмову, у кожного з них є умови для того, щоб провесли самоізоляцію поодинці в окремій квартирі. За ними спостерігають сімейні лікарі, порушень самоізоляції не зафіксовано.





Станом на 16 квітня на самоізоляції у нашому місті перебуває 134 громадянина, за добу прибуло 16, із них 6 контактних.