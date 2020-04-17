«Цей вчинок - вбивство професійного бігу в Україні», - Ольга Ляхова звернулася до Мінспорту

Вчера, 16:03 Просмотров: 2 725 Комментариев: 4

Кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова записала відео-звернення до Міністерства молоді та спорту України з проханням відповідного фінансування всіх бігових дисциплін, які входять у програму міжнародних турнірів. Спортсменка займається легкою атлетикою, біг на 800 м, вже є Олімпійські нормативи в Токіо на цій дистанції. Минулого року Ольга посіла третє місце на Чемпіонаті Європи на відстані 800 метрів.





За словами легкоатлетки, всього Україна заробила 5 медалей на чемпіонаті, але оцінюють Президентську стипендію тільки на 4 медалі... головна причина, що у 800 метрах це 4 кола, на стадіоні 2.





- Цей вчинок - свого роду вбивство професійного бігу в Україні. Не так часто бувають медалі в бігових видах... У 2019 році у мене була єдина медаль з бігу й ця медаль не далася мені легко. Це можна сказати, три дні поспіль «ригати на доріжці», боротьба за позицію, щоб прославляти нашу Україну. Звертаюся до Вас пане міністр, щоб ви вияснили це питання й, по можливості, внести поправку в даній ситуації, яка стосується всіх бігових видів, - звернулася Ольга Ляхова.













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Тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник відповів на відеозвернення легкоатлетки Ольги Ляхової.





- Оля, на жаль, дистанція 800 метрів, яка проводиться в приміщенні, не відноситься до дисциплін олімпійської програми (за які призначають президентські стипендії). У приміщенні на 200-метровому колі не зараховуються олімпійські нормативи, не фіксуються літні рекорди і т.д., так як змінюються (в порівнянні з літньою олімпійською дисципліною 800 метрів) умови проведення, а саме довжина доріжки по колу – 200 метрів, замість 400 метрів. До речі, така ж ситуація і в плаванні на «короткій воді». - написав на своїй сторінці цу фейсбук тренер.





Ольга Ляхова у відповідь написала, що розуміє, в чому причина, але вважає, що нинішню систему стипендій потрібно міняти.