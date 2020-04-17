«Цей вчинок - вбивство професійного бігу в Україні», - Ольга Ляхова звернулася до Мінспорту

Кременчуцька легкоатлетка звернулася до Міністерства молоді та спорту України
Кременчуцька легкоатлетка Ольга Ляхова записала відео-звернення до Міністерства молоді та спорту України з проханням відповідного фінансування всіх бігових дисциплін, які входять у програму міжнародних турнірів. Спортсменка займається легкою атлетикою, біг на 800 м, вже є Олімпійські нормативи в Токіо на цій дистанції. Минулого року Ольга посіла третє місце на Чемпіонаті Європи на відстані 800 метрів.
За словами легкоатлетки, всього Україна заробила 5 медалей на чемпіонаті, але оцінюють Президентську стипендію тільки на 4 медалі... головна причина, що у 800 метрах це 4 кола, на стадіоні 2.
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Тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник відповів на відеозвернення легкоатлетки Ольги Ляхової.
- Оля, на жаль, дистанція 800 метрів, яка проводиться в приміщенні, не відноситься до дисциплін олімпійської програми (за які призначають президентські стипендії). У приміщенні на 200-метровому колі не зараховуються олімпійські нормативи, не фіксуються літні рекорди і т.д., так як змінюються (в порівнянні з літньою олімпійською дисципліною 800 метрів) умови проведення, а саме довжина доріжки по колу – 200 метрів, замість 400 метрів. До речі, така ж ситуація і в плаванні на «короткій воді». - написав на своїй сторінці цу фейсбук тренер.
Ольга Ляхова у відповідь написала, що розуміє, в чому причина, але вважає, що нинішню систему стипендій потрібно міняти.