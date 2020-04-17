Кременчугским больницам нужно помочь с оборудованием и средствами защиты для борьбы с Covid-19

Вчера, 15:29 Просмотров: 5 024 Комментариев: 1

По данным волонтерской платформы RAZOMua, опорные кременчугские больницы имеют критический уровень обеспеченности оборудованием, необходимым для борьбы с Covid 19, а также индивидуальными средствами защиты для медперсонала. Речь идет о больнице интенсивного лечения «Кременчугской» и кременчугской городской детской больнице. В инфекционных отделениях этих больниц лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.



Карта перед вами. Красным на ней отмечены объекты с критическим уровнем обеспеченности.







Это список потребностей больницы «Кременчугской».











Это список потребностей детской больницы:









Как видите, списки практически идентичные и по потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких, и по потребности в средствах индивидуальной защиты.



«ТелеграфЪ» связался с координаторами RAZOMua, чтобы выяснить, откуда взяты эти данные? Платформа работает официально, под патронатом Офиса президента и МОЗ. Координатор платформы Юлия Гончарова объяснила, что списки получены из Полтавской ОГА в ответ на запрос RAZOMua.





Таким образом списки потребностей предоставлены обладминистрацией, а не сочинены в свободной форме волонтерами по результатам неформального общения с персоналом больниц. В то же время волонтеры рассказывают странные вещи.



«ТелеграфЪ» пообщался с волонтерами, которые возят средства защиты в кременчугские больницы. Они рассказывают, будто бы главврачи утверждают, что в их больницах всё есть и ничего больше не надо. Странно, правда?