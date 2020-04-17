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Кременчуг, Потребитель, Коронавірус / Карантин

Режим роботи банків у Кременчуці обмежений: як платити за компослуги, не виходячи з дому

Вчера, 15:05 Просмотров: 4 861 Комментариев: 4

 

Для кременчужан підготували навчальні відео, які допоможуть заплатити через інтернет

 


Останнім часом до банківських кас у Кременчуці шикуються черги на вулиці – в умовах обмеженого режиму роботи люди чекають, щоб заплатити за комуналку. Фахівці системи ВАС, яка обслуговує комунальні платежі, наголошують: зручніше і безпечніше платити через Інтернет. 


«Ми реалізували всі можливі варіанти, щоб ви просто та легко могли отримати рахунки і сплатити надані комунальні послуги»,- йдеться у повідомлені компанії ВАС.


Для зручної оплати, отримання рахунку та введення показників, слід зареєструватися в ЄКС (на сайті Єдиної комунальної системи від фірми ВАС).


Отримуючи рахунок від ВАС (VAS) в електронній формі, ви могли звернути увагу, що він містить активне посилання, за яким сплата рахунку доступна онлайн. 

 

Посилання веде на сторінку ЄКС, де треба вибрати платіжну систему і, виконуючи покрокову інструкцію сплатити рахунок.

 

Фірма ВАС підготувала навчальні відеоуроки з інструкцією, як оплатити рахунки онлайн, використовуючи різні банки та системи. Ось один з таких відеоуроків – про сплату онлайн через «Ощадбанк».



З усіма відеоуроками ви можете ознайомитися тут та навчити своїх літніх родичів.


На сайті ЄКС розмістили й мотиваційний віршик, щоб заохотити людей навчатися і платити онлайн.


Взрослые и дети, ни за что на свете

Не ходите в кассы денежки платить!

Вбанке мутагены, всякие бацилы

И коронавирус в воздухе висит.

 

Будут вас кусать, бить и заражать,

Не ходите в банки денежки платить,

Лежа на диване или даже в ванной

На своем смартфоне видео смотри.

 

Для тих людей, хто використовує картку Приватбанку, заплатити, не виходячи з дому, ще простіше: можна зателефонувати за номером 3700.


«Якщо виникають проблеми, зверніться за допомогою до знайомих чи родичів з проханням проконсультувати вас чи сплатити ваш рахунок за компослуги зі своєї картки, а Ви зможете розрахуватись з ними готівкою після закінчення «карантинних днів», - радять фахівці.



Які обмеження ввели в банках

Банки у Кременчуці ввели обмеження щодо кількості клієнтів, які можуть одночасно перебувати в приміщенні. Крім того, кількість касових вікон в одному залі теж скорочено з цієї ж причини. Вхід дозволено лише у масці.


Фірма ВАС зібрала адреси та графік роботи банківських відділень, що приймають комунальні платежі у час карантину:


Адреса

Назва організації

Правила входу до відділення

Графік роботи

вул.  Троїцька, буд. 61/52

АТ "ПРИВАТБАНК"

Вхід до відділення: по одній людині до одного співробітника банку

Графік роботи:Пн.Птн. 9.00-15.00 Перерва на прибирання: 12.30-13.30

вул. Республіканська, буд. 63

вул. Першотравнева, буд. 2в

вул.  Перемоги, буд. 7

пр. Лесі Українки, буд. 142  (2 касових вікна)

вул.  Перемоги, буд. 25

пр. Лесі Українки, буд. 40

пр. Лесі Українки, буд. 69

пр. Свободи, буд. 19 (3 касових вікна)

вул. Першотравнева, буд. 27

вул.Олександра Білаша, буд. 2-Г.

"КРУ АТ "ПОЛТАВА-БАНК"

Вхід до відділення: не більше двох осіб одночасно

Графік роботи:Пн.Птн. 8.30-17.00 Перерва на обід: 13.00-14.00

вул. Ігоря Сердюка, буд. 11 (2 касових вікна)

вул. Ігоря Сердюка, буд. 11 (валютна каса)

пр. Лесі Українки, буд. 13 (2 касових вікна)

пр. Лесі Українки, буд. 39 (2 касових вікна)

пр. Свободи, буд. 69а

вул.Мичуріна, буд. 79

вул. Соборна, буд. 18/14

АКББ ИНДУСТРИАЛБАНКК"

Вікно на вулиці

Графік роботи: Пн.Птн. 10.00-16.00

вул. Соборна, буд. 18/14 (3-4 касових вікна)

АКББ ИНДУСТРИАЛБАНКК"

Вхід до відділення: 3- 5 осіб одночасно

Перерва для сан. обробки приміщення: 11.00-11.30 Перерва на обід: 13.00-14.00

пр. Лесі Українки, буд. 65

АКББ ИНДУСТРИАЛБАНКК"

Вхід до відділення:  не більше трьох осіб одночасно

вулл.Республiканська, буд. 89

вул. Київська, буд. 63 (2 касових вікна)

вул. Соборна, буд. 40/2 (2 касових вікна)

ПАТ КРИСТАЛБАНКК"

Вхід до відділення: 1-3 особи одночасно

Графік роботи:Пн.чтв.: 09.00-17.00,птн: 09.00-16.00 Санітарна година:  13.00-14.00

вул. Івана Мазепи, буд. 71

ПАТ МТББ БАНК"

Вхід до відділення: 1-2 особи одночасно

Графік роботи:пн.-птн.: 9.00-15.00 Санітарні години:11.00-11.10, 13.00-13.10

вул.Гагарiна, буд. 16А

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

Вхід до відділення: 1-2 особи одночасно

Графік роботи: Пн.чтв.: 10.00-16.00,птн: 10.00-15.00 Санітарна обробка приміщення  кожні 3 години протягом 15 хв. (орієнтовно)

вул. Халаменюка, буд. 5

ПАТАББ Укргазбанкк"

Вхід до відділення: максимум п`ять осіб одночасно

Графік роботи:Пн.чтв.: 09.00-16.30,птн: 9.00-16.00 Санітарна година: 13.00-14.00

бульвар Пушкiна, буд. 7

вул. Київська, буд. 24

ПАТ "КБ АКОРДБАНКК"

Вхід до відділення:  максимум п`ять осіб одночасно

Графік роботи: Пн.птн.: 09.00-17.30 Санітарна година: 12.30-13.30

вул. Соборна, буд. 36

пр-т Свободи, буд. 57

АТ "А-БАНК"

Графік роботи:Пн.птн.: 09.00-18.00

вул. Шевченка, буд. 32

Графік роботи:Пн.птн.: 08.30-17.30

вул. Ігоря Сердюка, буд. 20

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.08:00-20:00

просп. Свободи, буд. 18

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.08:00-20:00

вул. Юрія Кондратюка, буд. 18

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00,перерва 13:00-14:00

вул. 1905 року, буд. 4

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб, 09:00-20:00

просп. Лесі Українки, буд. 10 А

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.08:00-19:00

вул. Ціолковського, буд. 11

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00,перерва 13:00-14:00

вул. Мічуріна, буд. 87

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.10:00-19:00

вул. Гайдамацька, буд. 83

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00

вул. Івана Приходька, буд. 97

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.09:00-18:00

вул. Героїв України, буд. 11А

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00,перерва 13:00-14:00

просп. Свободи, буд. 75

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.09:00-20:00

вул. Республіканська, буд. 95

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.суб.09:00-20:00

просп. Полтавський, буд. 11

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00

вул. Велика Набережна, буд. 29

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00

вул. Київська, буд. 56

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн.пт.09:00-18:00

вул. Київська, буд. 123

ПДД АТ «Укрпошта»

Дотримання безпечної дистанції (мін.1,5 м)

Графік роботи:пн/вт/ср/пт 08:30-16:30

 

8
Автор: Татьяна Донченко
Теги: комуналка оплата карантин онлайн Комунальні послуги

Комментарии: 4

863
jondin:
Вчера, 15:24

СИСТЕМА супер оплата за две минуті , в привате 24 комисии нет. плюс еще нет єтой уймі бумажек-счетов, в почте две папки счет и оплата.


7 8
826
Angel737:
Вчера, 15:44

Я несколько раз постоял в очередях: ПриватБанка, ПолтаваБанка и ОщадБанка, потом сам себе сказал,

пора переходить в инет Банкинг.

Уже который год, пользуюсь интернет Банкингом Приват24,

я просто ненарадуюсь, без очередей, без доп. траты времени и нервов.

Комиссия +3 грн.

Сам пользуюсь и всем советую.

 

* В МоноБанке, ну кого есть от этого Банка карта, вроде вовсе Без комиссии.


8 3
823
Татьяна Донченко:
Вчера, 20:19

У меня настроено автоматическое списание с карты 15 числа-обязательный платеж. Пользуюсь года 4, если не больше. Вообще не хожу в банк. ВАС тоже усовершенствовал свой сервис - на почту приходят квитанции об оплате, когда я начинала пользоваться - еще не было такого. Но и проблем ни разу не возникало. 


6 0
1 226
shtai:
Сегодня, 09:10

Цитата: Angel737

 

 

* В МоноБанке, ну кого есть от этого Банка карта, вроде вовсе Без комиссии.

Да, без комиссии



Цитата: Татьяна Донченко

У меня настроено автоматическое списание с карты 15 числа-обязательный платеж. Пользуюсь года 4, если не больше. Вообще не хожу в банк. ВАС тоже усовершенствовал свой сервис - на почту приходят квитанции об оплате, когда я начинала пользоваться - еще не было такого. Но и проблем ни разу не возникало. 

Без подтвержедния списываются деньги? Плохая практика.


1 0

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