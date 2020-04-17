Режим роботи банків у Кременчуці обмежений: як платити за компослуги, не виходячи з дому

Вчера, 15:05 Просмотров: 4 861 Комментариев: 4

Для кременчужан підготували навчальні відео, які допоможуть заплатити через інтернет





Останнім часом до банківських кас у Кременчуці шикуються черги на вулиці – в умовах обмеженого режиму роботи люди чекають, щоб заплатити за комуналку. Фахівці системи ВАС, яка обслуговує комунальні платежі, наголошують: зручніше і безпечніше платити через Інтернет.





«Ми реалізували всі можливі варіанти, щоб ви просто та легко могли отримати рахунки і сплатити надані комунальні послуги»,- йдеться у повідомлені компанії ВАС.





Для зручної оплати, отримання рахунку та введення показників, слід зареєструватися в ЄКС (на сайті Єдиної комунальної системи від фірми ВАС).





Отримуючи рахунок від ВАС (VAS) в електронній формі, ви могли звернути увагу, що він містить активне посилання, за яким сплата рахунку доступна онлайн.

Посилання веде на сторінку ЄКС, де треба вибрати платіжну систему і, виконуючи покрокову інструкцію сплатити рахунок.

Фірма ВАС підготувала навчальні відеоуроки з інструкцією, як оплатити рахунки онлайн, використовуючи різні банки та системи. Ось один з таких відеоуроків – про сплату онлайн через «Ощадбанк».









З усіма відеоуроками ви можете ознайомитися тут та навчити своїх літніх родичів.





На сайті ЄКС розмістили й мотиваційний віршик, щоб заохотити людей навчатися і платити онлайн.





Взрослые и дети, ни за что на свете Не ходите в кассы денежки платить! Вбанке мутагены, всякие бацилы И коронавирус в воздухе висит. Будут вас кусать, бить и заражать, Не ходите в банки денежки платить, Лежа на диване или даже в ванной На своем смартфоне видео смотри.

Для тих людей, хто використовує картку Приватбанку, заплатити, не виходячи з дому, ще простіше: можна зателефонувати за номером 3700.





«Якщо виникають проблеми, зверніться за допомогою до знайомих чи родичів з проханням проконсультувати вас чи сплатити ваш рахунок за компослуги зі своєї картки, а Ви зможете розрахуватись з ними готівкою після закінчення «карантинних днів», - радять фахівці.







Які обмеження ввели в банках

Банки у Кременчуці ввели обмеження щодо кількості клієнтів, які можуть одночасно перебувати в приміщенні. Крім того, кількість касових вікон в одному залі теж скорочено з цієї ж причини. Вхід дозволено лише у масці.





Фірма ВАС зібрала адреси та графік роботи банківських відділень, що приймають комунальні платежі у час карантину:



