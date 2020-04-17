Малецький проти «пасхального туризму» кременчужан

Сегодня, 17:02 Просмотров: 2 332

На Великдень для вірян будуть закриті все церкви Кременчука та Кременчуцького району

На Великдень усі церкви Кременчука та Кременчуцького району будуть закриті для вірян. У церквах відбуватиметься служба, але доступ до неї матимуть лише священники. Для зручності містян запустять не лише прямі трансляції богослужінь на всеукраїнських телеканал, також можна помолитися разом з нашими кременчуцькими священиками. Стріми будуть запущені зі Свято-Миколаївського собору та з храму Серафима Саровського.









Попри заборони сьогодні спостерігаються порушення з боку церков, де закликають вірян відвідати церкви та освятити паски.





У Піщаному, де виявлено три випадки коронавірусу, були розвішані оголошення про освячення пасок. На сторінці церкви Кременчуцького району також було розміщене оголошення про відвідування церкви та освячення пасок.









Міський голова Кременчука попрохав кременчужан утриматися від відвідування церков і в ніякому разі не пропагувати «пасхальний туризм»: їхати з Кременчука в село, щоб освятити паску та відвідати церкву.





Заступник начальника відділу превенції Кременчуцького відділу поліції Дмитро Кісельов також попрохав кременчужан утриматися від відвідування церков. Також поліція провела профілактичну бесіду зі священниками.





- Вийшли на керівництво Кам'яно-потоківської церкви, щоб не було ніяких освячень. Закликаємо утриматися від походу до церкви. Це питання не лише адміністративної та кримінальної відповідальності, а й суспільної відповідальності. Містяни у цей важкий час повинні бути вдома, - звернувся Дмитро Кісельов.





В умовах карантину мешканців Кременчука та Кременчуцького районів прохають обмежити пересування. Й зайвий раз не покидати свою оселю.





Нагадаємо, що з обіду суботи до 6 ранку вівторка працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та заправки.



