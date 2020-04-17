В магазин можна, а в церкву - ні: у Кременчуці ввели додаткові обмеження

Сегодня, 11:52 Просмотров: 10 524 Комментариев: 33

На вихідні для кременчужан впроваджують додаткові обмеження. Рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації.





З 13.00 суботи 18 квітня до 6.00 вівторка 21 квітня - рекомендують кременчужанам не виходити з помешкань без поважних причин та обмежити перебування у громадських місцях.





Обмежують роботу торговельних закладів, крім: продуктових магазинів, аптек та заправок. Залишається адресна доставка їжі.





У цей період не працюватимуть будівельні магазини, сфери послуг (шиномонтажі, послуг, ремонт взуття та одягу), торговельні заклади (з продажем косметики, засобами особистої гігієни).





Забороняється проведення масових релігійних заходів на території церков та прилеглих територій за участі прихожан.





Заборонений доступ до парків для проведення пікніків. Там посилено працюватимуть правоохоронці.