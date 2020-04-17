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Топ новость, Кременчуг, Коронавірус / Карантин

В магазин можна, а в церкву - ні: у Кременчуці ввели додаткові обмеження

Сегодня, 11:52 Просмотров: 10 524 Комментариев: 33

 

Досить шастать

На вихідні для кременчужан впроваджують додаткові обмеження. Рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуації.


З 13.00 суботи 18 квітня до 6.00 вівторка 21 квітня - рекомендують кременчужанам не виходити з помешкань без поважних причин та обмежити перебування у громадських місцях.


Обмежують роботу торговельних закладів, крім: продуктових магазинів, аптек та заправок. Залишається адресна доставка їжі.


У цей період не працюватимуть будівельні магазини, сфери послуг (шиномонтажі, послуг, ремонт взуття та одягу), торговельні заклади (з продажем косметики, засобами особистої гігієни).


Забороняється проведення масових релігійних заходів на території церков та прилеглих територій за участі прихожан.


Заборонений доступ до парків для проведення пікніків. Там посилено працюватимуть правоохоронці.

23
Автор: Альона Душенко
Теги: продаж

Комментарии: 33

1 418
ankrem:
Сегодня, 12:05

Ну посмотрим посмотрим как будут исполнять.


34 0
321
Fedyaev_D:
Сегодня, 12:10

А документ с подписью мэра есть или это все на словах?


26 7
6
gray cardinal:
Сегодня, 12:21

Уважаемый Мал.Вит.Ал.!

 Попробуйте договориться со священнослужителями, предоставив им все необходимое (транспорт, сопровождение и т.д.), чтобы они могли освятить Пасхальные наборы жителям в каждом дворе, у каждого подъезда, и каждого частного дома. Это же элементарно просто! Тем самым Вы и карантинные меры придержетесь, и людей приклонного возраста утешите. Ведь для кого-то это может быть последний большой праздник как в жизни, так и на посту. Подумайте над этим... 


19 112
628
ulyanov:
Сегодня, 12:23

Правильне рішення

 


31 21
32
DioGen:
Сегодня, 12:32

Кстати интересно получается с продуктовыми... В центральном маркетопте продают и носки, и посуду и косметику. А мелкие магазины что продают то же самое закрыты. Им низзы, а маркету можно. И если подумать, рассредоточившись по мелким магазинам плотность покупателей была бы ниже и вероятность заразиться тоже. Коррупцию говорите поборим? Смешно смешно....


75 3
818
shoni1970:
Сегодня, 12:34

Цитата: gray cardinal

Уважаемый Мал.Вит.Ал.!

 Попробуйте договориться со священнослужителями, предоставив им все необходимое (транспорт, сопровождение и т.д.), чтобы они могли освятить Пасхальные наборы жителям в каждом дворе, у каждого подъезда, и каждого частного дома. Это же элементарно просто! Тем самым Вы и карантинные меры придержетесь, и людей приклонного возраста утешите. Ведь для кого-то это может быть последний большой праздник как в жизни, так и на посту. Подумайте над этим... 

А лучше, организуйте экскурсию в лавру. Вы уверенны, что вода, которой будут кропить еду ничем не заражена, а человек, который кропит и второй, который несет ведро - здоровы?


67 7
787
AMD:
Сегодня, 12:37

"Заборонений доступ до парків для проведення пікніків. Там посилено працюватимуть правоохоронці" - т.е. гулять в парке уже можно, без посиделок ?


18 3
523
Fox:
Сегодня, 12:43

Цитата: gray cardinal

Уважаемый Мал.Вит.Ал.!

 Попробуйте договориться со священнослужителями, предоставив им все необходимое (транспорт, сопровождение и т.д.), чтобы они могли освятить Пасхальные наборы жителям в каждом дворе, у каждого подъезда, и каждого частного дома. Это же элементарно просто!

Вы реально себе мыслите, как это "элементарно просто" объехать каждый двор, подъезд и частный дом? И как при этом будет соблюдаться карантин, если жильцы всего подъезда 9-ти этажки выйдут на улицу с корзинами? Никто социальную дистанцию соблюдать не будет, лифты будут переполнены. Потом будем ждать вспышку по истечении недели-двух. Наша система здравоохранения с этим просто не справится.innocent


58 2
124
vortex:
Сегодня, 12:46

Цитата: gray cardinal
Попробуйте договориться со священнослужителями, предоставив им все необходимое

 

Наручники и отдельная камера - самое необходимое в данном случае


43 3
1 418
ankrem:
Сегодня, 12:49

Цитата: gray cardinal

Уважаемый Мал.Вит.Ал.!

 Попробуйте договориться со священнослужителями, предоставив им все необходимое (транспорт, сопровождение и т.д.), чтобы они могли освятить Пасхальные наборы жителям в каждом дворе, у каждого подъезда, и каждого частного дома. Это же элементарно просто! Тем самым Вы и карантинные меры придержетесь, и людей приклонного возраста утешите. Ведь для кого-то это может быть последний большой праздник как в жизни, так и на посту. Подумайте над этим... 

А вы что сдохните если пасочку не освятите ?

Инфа 100%, год еще проживете без свяченых яичек.


48 2
71
Trevak:
Сегодня, 13:00

Интересно а Борзенко донес до своих сотрудников,что это "рекомендуют",и что ламать людей у магазинов и аптек не надо?


25 4
395
Стив Мартин:
Сегодня, 13:05

Родные живущие в Италии,(общаемся почти каждый день еще сначала их беды)-сказали:когда Вы все желающие погулять или сходить типО мене нада увидят проезжающие улицами грузовики с трупами,исчезнут даже мысли о выходе или выгула животных----как говорится : пока в лоб не влетит--не поверят  


36 8
1 418
ankrem:
Сегодня, 13:19

Цитата: Стив Мартин

Родные живущие в Италии,(общаемся почти каждый день еще сначала их беды)-сказали:когда Вы все желающие погулять или сходить типО мене нада увидят проезжающие улицами грузовики с трупами,исчезнут даже мысли о выходе или выгула животных----как говорится : пока в лоб не влетит--не поверят  

Ну так наши же считаю, что это их великая миссия и предназначение.

Или как там они еще говорят, если сужденно....

Короче мозгов нет, только труха.


17 6
6
gray cardinal:
Сегодня, 13:20

Цитата: Fox

Вы реально себе мыслите, как это "элементарно просто" объехать каждый двор, подъезд и частный дом? И как при этом будет соблюдаться карантин, если жильцы всего подъезда 9-ти этажки выйдут на улицу с корзинами? Никто социальную дистанцию соблюдать не будет, лифты будут переполнены. Потом будем ждать вспышку по истечении недели-двух. Наша система здравоохранения с этим просто не справится.innocent

Абсолютно реально мыслю! Попробую объяснить.

 Мне лично, как и подавляющему большинству молодых людей, надеюсь, данное каноническое действо не несет ни морального, ни психологического удовлетворения. Потому, я не намерен в нем участвовать. А вот пройтись по квартирам стариков, живущих в подъезде, и разместить корзинки у подьезда было бы не сложно. Тем более, что наборы в этом году будут не столь объемны, как ранее, сами понимаете почему. Уверен, что в каждом подъезде есть неравнодушный житель, способен на такой шаг. 
 Таким образом, из "скоплений" у подъезда будут только десяток-два корзинок и один честный человек.  


9 43
80
Smart:
Сегодня, 13:22

Не партесь. Год без пасочек можно обойтись. Пример Киево-печереской Лавры, Паши-мерседеса и новинского показывает что вера от короновируса не спасает вообще. Не занимайтесь мракобесием, не заражайте себя и своих близких!

 


34 4
124
vortex:
Сегодня, 13:30

Цитата: Стив Мартин

Родные живущие в Италии,(общаемся почти каждый день еще сначала их беды)-сказали:когда Вы все желающие погулять или сходить типО мене нада увидят проезжающие улицами грузовики с трупами,исчезнут даже мысли о выходе или выгула животных----как говорится : пока в лоб не влетит--не поверят  

Италия - не образец для подражания. Они что-то делают не правильно, раз у них такие жертвы огромные и до сих пор фиксируются ежедневно огромнное количество заболевших. Не все там сидят дома от страха иначе бы штрафы не водили. Кроме того, страх не лучший помошник в борьбе с вирусом. Но очень полезная вещь для популистов. В магазин пойти (а они ведь ходят, продукты не приносит никто домой) - на много опасней чем пройтись по улице. На пару порядков опасней. И маска у них стояла 3 евро... Не думайте что в Италии всё прям так идеально и власть только то и делает что заботится о гражданах. Там маразма тоже хватает


19 3
523
Fox:
Сегодня, 13:37

Цитата: gray cardinal

 

Абсолютно реально мыслю! Попробую объяснить.

 ....А вот пройтись по квартирам стариков, живущих в подъезде, и разместить корзинки у подьезда было бы не сложно. Тем более, что наборы в этом году будут не столь объемны, как ранее, сами понимаете почему. Уверен, что в каждом подъезде есть неравнодушный житель, способен на такой шаг. 
 Таким образом, из "скоплений" у подъезда будут только десяток-два корзинок и один честный человек.  

Просто возникает элементарный вопрос: ЗАЧЕМ устраивать такое шоу в период пандемии, создавать столько сложностей и увеличивать контакты, "пройдясь по квартирам стариков"?  Неужели, при сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, нельзя обойтись без освящения корзин в этом году? innocent


28 1
88
Чувааак:
Сегодня, 13:40

Цитата: vortex
Там маразма тоже хватает
Але чомусь думають шо лише Україною керують гімнюки і покидьки, бо вводять карантин і обмеження ззамість того щоб підсилювати медицину. Італія, Франція, Британія, Німеччина  -у всих них набагато потужніша медицина, але поширенню вірусу вона не завада


15 2
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 13:45

а кто нибудь может пояснить действия провайдера "Чумгак" который звонит родителям и угрожает отключить, потому что не заплачено за март!!!!Это так работает отсрочка платежей?


9 4
124
vortex:
Сегодня, 13:49

Цитата: Чувааак
Але чомусь думають шо лише Україною керують гімнюки і покидьки, бо вводять карантин і обмеження ззамість того щоб підсилювати медицину

 

Теперь мы в курсе что такие не только у нас. Но это не значит что нужно смотреть на своих и восхищаться


10 0
80
Smart:
Сегодня, 13:52

Цитата: zzzzzz

а кто нибудь может пояснить действия провайдера "Чумгак" который звонит родителям и угрожает отключить, потому что не заплачено за март!!!!Это так работает отсрочка платежей?

легко могу пояснить! они просто намекают что Вам пора сменить провайдера



Цитата: Fox

Просто возникает элементарный вопрос: ЗАЧЕМ устраивать такое шоу в период пандемии, создавать столько сложностей и увеличивать контакты, "пройдясь по квартирам стариков"?  Неужели, при сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, нельзя обойтись без освящения корзин в этом году? innocent

ти шоооо???? как без этого? Бохнакажєт! Бохнакажєт! Багахульник!


11 2
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 13:52

Цитата: Smart
пора сменить провайдера
и рад бы. да вэтом районе он один, Визит не контролирует эту территорию.


5 4
88
Чувааак:
Сегодня, 15:29

Головний лікар Житомирщини просить заборонити користуватись приватним транспортом на 10 днів, а в"їзд у великі міста лише по спецперепусткам


1 3
6
gray cardinal:
Сегодня, 15:31

Цитата: Fox 

Просто возникает элементарный вопрос: ЗАЧЕМ устраивать такое шоу в период пандемии, создавать столько сложностей и увеличивать контакты, "пройдясь по квартирам стариков"?  Неужели, при сложившихся форс-мажорных обстоятельствах, нельзя обойтись без освящения корзин в этом году? innocent

 Безусловно Вы правы и Ваша позиция мне приятна. Но Вы так и не поняли суть моего изложения.

 Я не наставиваю на своем варианте и не предлагаю его в качестве основного, а всего лишь стараюсь сказать, чтобы в данном форс-мажоре люди по обеим сторонам баррикад попробовали подумать не над тем, чтобы только что-то строго запретить, ограничить, и, как следствие, наказать граждан, а набрались смелости предложить альтернативный способ, компромиссное решение, которое смогло бы заложникам ситуации справиться со своими  рефлексами и достойно пережить трудности. Благодарю за полемику.

 Хорошего дня и с наступающими праздниками Вас.   


2 8
27
Максим Бабкин:
Сегодня, 15:33

Магазин это одно, а церковь это совершенно другое! Это правильно, что в магазин можно, а в церковь - нет! 


5 5
22
Александр Кириленко:
Сегодня, 15:34

это вдеь только на праздники. А вообще,все мы знаем какой обычно ажиотаж в магазинах в такие периоды,особенно ПАСХА,это ожидаемо. можно было бы и заранее купить, чем сейчас стоять часами в очереди

 


3 4
3 208
Daniel Mroz:
Сегодня, 15:39

Цитата: Чувааак
Головний лікар Житомирщини просить заборонити
Кого просить? Це до Зе та ВРУ, є закон "Про правовий режим надзвичайного стану" хай вводять НС в Житомирській області 


5 0
523
Fox:
Сегодня, 15:50

Цитата: gray cardinal

... всего лишь стараюсь сказать, чтобы в данном форс-мажоре люди по обеим сторонам баррикад попробовали подумать не над тем, чтобы только что-то строго запретить, ограничить, и, как следствие, наказать граждан, а набрались смелости предложить альтернативный способ, компромиссное решение, которое смогло бы заложникам ситуации справиться со своими  рефлексами и достойно пережить трудности. Благодарю за полемику.

 Хорошего дня и с наступающими праздниками Вас.   

Спасибо, взаимно. 

Но в период пандемии и возрастающей угрозы для всего населения альтернативных вариантов и компромиссных решений быть не может. Посмотрите на примеры жестких мер, введенных в Италии и Испании.

 

Это разве жизненная необходимость освятить корзины и куличи? Нужно концентрироваться на других вопросах сейчас и направлять все силы на решение более насущных задач. Здоровья всем!


6 0
116
sergey.kovalenko:
Сегодня, 15:56

Людям все равно, некоторые и в церковь собирались пойти и спрашивается, зачем рисковать?


1 3
261
obaldet:
Сегодня, 16:40

Забрать у попов рясы, кадыла, кресты... закрыть всю амуницию в цервях дверь на замк и опечатать вот и решение вопроса если по хорошему не дохдит. Бабушки уже шепшутся где и во скоко попы будут святить паски


6 0
63
vled:
Сегодня, 16:50

21 Александр Кириленко:Сегодня, 15:34 это вдеь только на праздники. А вообще,все мы знаем какой обычно ажиотаж в магазинах в такие периоды,особенно ПАСХА,это ожидаемо. можно было бы и заранее купить, чем сейчас стоять часами в очереди
Больше читайте тут: https://www.telegraf.in.ua/topnews/2020/04/17/dosit-shastat-u-kremenchuci-vveli
-dodatkovi-obmezhennja_10085464.html

 

 

 

 

вот вы умный а я пенсию до сих пор не получил. за что мне зарание скуплятся. дайте денег и я вмагазин буду ходить в магазин когда все на роботе. а так пойду завтра (если пенсию пришлют).

  


3 1
57
DjMaster:
Сегодня, 18:38

Цитата: zzzzzz

Цитата: Smart
пора сменить провайдера
и рад бы. да вэтом районе он один, Визит не контролирует эту территорию.

Это что же за район такой?


0 0
3 610
zzzzzz:
Сегодня, 19:13

Цитата: DjMaster
Это что же за район такой
посмотрите зону влияния визита...


0 0

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