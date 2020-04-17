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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

ПЛР-тест підтвердив коронавірус у кременчужанина, який живе на вулиці Шевченка

Сегодня, 11:36 Просмотров: 8 019

 

Новий випадок Covid-19 у Кременчуці

За допомогою ПЛР-тестування підтвердили коронавірус у чоловіка, що проживає на вулиці Шевченка. Про це повідомив сьогодні, 17 квітня, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні оперативного штабу.


Мер повідомив, що чоловік - сусід жінки, яка померла кілька днів тому. Їй не підтвердили коронавірусну хворобу, але була підозра зі слів родичів. Поховали жінку з дотриманням процедур щодо поховання людини з коронавірусом. 


Хворому більш як 40 років. Він перебував на амбулаторному лікуванні вдома. Тепер його мають забрати в інфекційне відділення.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: dyvys.info
Теги: коронавірус чоловік

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