ПЛР-тест підтвердив коронавірус у кременчужанина, який живе на вулиці Шевченка

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За допомогою ПЛР-тестування підтвердили коронавірус у чоловіка, що проживає на вулиці Шевченка. Про це повідомив сьогодні, 17 квітня, міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні оперативного штабу.





Мер повідомив, що чоловік - сусід жінки, яка померла кілька днів тому. Їй не підтвердили коронавірусну хворобу, але була підозра зі слів родичів. Поховали жінку з дотриманням процедур щодо поховання людини з коронавірусом.





Хворому більш як 40 років. Він перебував на амбулаторному лікуванні вдома. Тепер його мають забрати в інфекційне відділення.