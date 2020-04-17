Работающие кременчужане, благодаря Пасхе, будут отдыхать 3 дня подряд

Сегодня, 16:46 Просмотров: 859

Благодаря Пасхе в апреле у кременчужан, как и устальных украинцев, будет затяжной трёхдневный викенд. Это связано с тем, что 19 апреля (Пасха) это воскресенье, поэтому выходным будет и понедельник, 20 апреля. Так что выходные на этот раз продлятся с субботы, 18 апреля, по понедельник, 20 апреля, включительно.









Отметим, что такой график выходных рассчитан на работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.





Следующие затяжные выходные ожидают нас уже в мае. 1 Мая в 2020 году приходится на пятницу, так что викенд будет длиться три дня.