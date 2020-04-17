Странный дым в Кременчуге: в норме ли радиационный фон?

Сегодня, 16:14 Просмотров: 5 726 Комментариев: 10

Власти заявляют, что всё в норме. Дозиметр «телеграфистов» тоже не показывает ничего необычного

Сегодня утром многие кременчужане, практически во всех частях города, увидели дым и ощутили запах гари. Некоторые подумали, что это дошёл дым от пожаров на севере Украины, в том числе в Зоне отчуждения. На этой теме поднялись вопросы относительно того, изменился ли радиационный фон в городе.













По данным заведующего горрайонного подразделения лабораторных исследований Андрея Полякова, радиологический контроль его специалисты осуществляют ежедневно и на 17 апреля радиационный фон составляет 12 мкР/ч, что не превышает допустимых норм.









«Телеграфисты» тоже решили пройтись по городу с дозиметром-радиометром МКС-05 «Терра» и посмотреть на результат. Мы прошлись по центральной части города и зафиксировали везде обычную дозу в мкзВ/ч (микрозиверты в час). Природный фон оценивается в пределах от 0,05 до 0,2 мкзВ/ч.







