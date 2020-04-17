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Странный дым в Кременчуге: в норме ли радиационный фон?

Сегодня, 16:14 Просмотров: 5 726 Комментариев: 10

 

Власти заявляют, что всё в норме. Дозиметр «телеграфистов» тоже не показывает ничего необычного

Сегодня утром многие кременчужане, практически во всех частях города, увидели дым и ощутили запах гари. Некоторые подумали, что это дошёл дым от пожаров на севере Украины, в том числе в Зоне отчуждения. На этой теме поднялись вопросы относительно того, изменился ли радиационный фон в городе.




По данным заведующего горрайонного подразделения лабораторных исследований Андрея Полякова, радиологический контроль его специалисты осуществляют ежедневно и на 17 апреля радиационный фон составляет 12 мкР/ч, что не превышает допустимых норм.  


«Це точно не з-під Києва» - у мерії озвучили ймовірні причини ранкового смороду у Кременчуці


«Телеграфисты» тоже решили пройтись по городу с дозиметром-радиометром МКС-05 «Терра» и посмотреть на результат. Мы прошлись по центральной части города и зафиксировали везде обычную дозу в мкзВ/ч (микрозиверты в час). Природный фон оценивается в пределах от 0,05 до 0,2 мкзВ/ч.



  • Остановка в центре – 0,13 мкзВ/ч
  • Памятник Воину-освободителю в сквере Бабаева (у плит рядом с ним всегда фонит сверх нормыbowtie) – 0,35-0,4 мкзВ/ч
  • У подножия памятника Воину-освободителю в сквере Бабаева – 0,14 мкзВ/ч
  • Остановка «Роксолана» на ул. Победы – 0,07 мкзВ/ч
  • Площадь Победы – 0,28 мкзВ/ч
  • Набережная в Приднепровском парке – 0,21 мкзВ/ч
  • Остановка «Речной вокзал» – 0,08 мкзВ/ч
  • Остановка «Центральный рынок» на Первомайской – 0,13 мкзВ/ч.

 

6
Автор: Fotokorr Фото: Артем Коваленко Видео: Артем Коваленко
Теги: радиация дым

Комментарии: 10

107
Kremen.Club:
Сегодня, 16:21

Черная "терра", профессиональная. Спс за проверку.


12 0
124
vortex:
Сегодня, 16:37

Ложить награнитные плиты дозиметр при измерении фона не следует. Все граниты имеют свой собственный фон, говорят, сильней всего "фонят" красные граниты. В принципе эти измерения подтверждают данную инфу. Когда дозиметр лежит на гранитной плите фон несколько выше чем просто в руках или на какой-то другой поверхности (хоть и находится на уровне естественного).

Рекомендую повторить эксперимент после дождя. Можно попробовать померить в тех местах, где были глубокие стоячие лужи (т.е. вода не стекала в ливнёвку и не развозилась колесами автомобилей), после того как они высохнут


8 0
4 320
Туся:
Сегодня, 16:41

 Так і не встановили, що ж то за димова  завіса була зранку? Немає  кому , щоб  з,ясували звідки дме вітер? А, хтось же займається такими питаннями в  місті і мабуть є така служба, і   отримує за це гроші. 


18 1
15
sega:
Сегодня, 17:16

Пора Телеграфу прикупить квадрокоптер, подняться на пару километров и оценить обстановку с тем же дымом. Это так, мысли вслух.


8 1
22
Александр Кириленко:
Сегодня, 17:33

Лес за садками горел, конечно воняет


4 3
27
Максим Бабкин:
Сегодня, 17:35

Хорошо, что все в норме! 


4 4
2 497
ИМХО:
Сегодня, 17:49

А были маразматики, которые утверждали, что это с Чернобыля дым притянуло. Что эти люди в школе делали и ходили ли они туда вообще, не знаю... Хорошо, что не с Фокусимы. Впринципе, тоже относительно рядом.


3 7
124
vortex:
Сегодня, 17:59

Цитата: ИМХО

А были маразматики, которые утверждали, что это с Чернобыля дым притянуло. Что эти люди в школе делали и ходили ли они туда вообще, не знаю... Хорошо, что не с Фокусимы. Впринципе, тоже относительно рядом.

Я бы так категорично не высказывался. После аварии на ЧАЭС в 86-м году первыми кто зафиксировал повышение уровня радиации и поднял шум - кто-то из дальнего зарубежья (не буду врать, точно не помню, но по-моему где-то в скандинавских странах... датчане, шведы.. кто-то из тех краёв). И расстояние туда гораздо больше чем до нас. На эти расстояния радиакивное загрязнения по воздуху очень даже хорошо распространяется, если оно есть конечно


7 0
3 431
Дмитрий:
Сегодня, 18:03

Цитата: Максим Бабкин

Хорошо, что все в норме! 

Одному боту понравилось, второму..

Кругооборот довольных ботов на сайте.


4 1
57
DjMaster:
Сегодня, 18:14

Забруднене повітря переміщується з Києва на території інших областей України.

Про це заявив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

– Забруднення повітря Києва нікуди не поділося. Воно переміщується на території Черкаської, Полтавської та інших областей. У міру переміщення цього забрудненого повітря у віддалені райони, відбувається перемішування повітряних мас і таким чином, громадянам цих територій не варто остерігатися, – сказав він.

Инфа взята из новостного сайта "Факты" канал ICTV


8 0

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