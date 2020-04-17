Через нові випадки коронавірусу санітарну зону в районі Полтавського проспекту розширили

В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус
В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус. Через це санітарну зону в межах Полтавського проспекту суттєво розширили.
Наразі вона визначена в межах внутрішнього периметру між вулицями: квартал 274, вулиця Вершигори, вулиця Андрія Ковальова, провулок Прибережний, провулок Сонячний, вулиця Олексія Древаля, вулиця Харківська та прилеглі проспекти Свободи і Лесі Українки.
Про розширення санітарної зони №6 сьогодні повідомили на засіданні протиепідемічного штабу в мерії.