Через нові випадки коронавірусу санітарну зону в районі Полтавського проспекту розширили

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 769 Комментариев: 1

В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус

В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус. Через це санітарну зону в межах Полтавського проспекту суттєво розширили.



Наразі вона визначена в межах внутрішнього периметру між вулицями: квартал 274, вулиця Вершигори, вулиця Андрія Ковальова, провулок Прибережний, провулок Сонячний, вулиця Олексія Древаля, вулиця Харківська та прилеглі проспекти Свободи і Лесі Українки.





Про розширення санітарної зони №6 сьогодні повідомили на засіданні протиепідемічного штабу в мерії.