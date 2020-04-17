Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 17.04.2020 09:30
Підтверджені:
Україна4662
Кременчук13
Хворі:
Україна4291
Кременчук8
Вилікувалось:
Україна246
Кременчук4
Померло:
Україна125
Кременчук1
Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Через нові випадки коронавірусу санітарну зону в районі Полтавського проспекту розширили

Сегодня, 16:03 Просмотров: 2 769 Комментариев: 1

В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус

В одному з будинків у 274-му кварталі виявили двох хворих на коронавірус. Через це санітарну зону в межах Полтавського проспекту суттєво розширили.


Наразі вона визначена в межах внутрішнього периметру між вулицями: квартал 274, вулиця Вершигори, вулиця Андрія Ковальова, провулок Прибережний, провулок Сонячний, вулиця Олексія Древаля,  вулиця Харківська та прилеглі проспекти Свободи і Лесі Українки.


 

Про розширення санітарної зони №6 сьогодні повідомили на засіданні протиепідемічного штабу в мерії.

2
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус карантин санитарная зона Кременчуг

Комментарии: 1

4 320
Туся:
Сегодня, 16:47

 ось, як ще  багато нерадивих  мешканців міста відсвяткує Паску, то увесь Кременчук може стати   однією санітарною зоною. 


8 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх