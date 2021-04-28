Сумний антирекорд: у Кременчуці зросла смертність від коронавірусу

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 697

У другій половині квітня Кременчук встановив сумний антирекорд – зросла кількість смертей від ускладнень коронавірусної хвороби. Наприклад, судячи зі щоденної статистики, наданої мерією, 22 квітня померло шестеро людей, 23 – п'ятеро, 26 – семеро. Вік усіх, хто помер, – старше за 50 років, від 52 до 89. ТЪ запитав у директора департаменту охорони здоров'я Максима Середи, з чим пов'язаний подібний стрибок.





- Люди помирали у лікарні чи вдома?





Ні, у нас немає таких, що вдома. Усі важкі хворі знаходяться у лікарні, під наглядом анестезіологів, проводилася інтенсивна терапія. Тобто це в палатах інтенсивної терапії або в реанімаційних палатах.





Коронавірус, на жаль, дуже важко протікає, а особливо у людей похилого віку, є супутні захворювання, є індивідуальна імунна відповідь, яка в одних сильніша, а в інших пацієнтів – не така виражена, і тому захворювання протікає більш важко. Це ж не тільки у Кременчуці, це загальна статистика у всьому світі.









- Чи були на ШВЛ ці пацієнти, які згодом померли?





Звичайно, коли у пацієнта погіршується загальний стан, коли пневмонія вражає більшу частину легенів, то йде поступове підключення до більш технологічних методів оксигінації пацієнта. Спочатку це звичайна киснева підтримка за допомогою кисневої маски (через кисневий концентратор або стаціонарні точки підключення кисню). Потім – неінвазивна вентиляція легень (вона називається CPAP, це таким режим введення кисневої суміші з концентрацією майже до чистого кисню, до 100%). І при показаннях – це інвазивна киснева підтримка, тобто повноцінна вентиляція легень.









- Який був перебіг хвороби у цих пацієнтів: вона швидко розвивалася чи люди довгий час лежали у лікарні?





Кожен по-різному. Є люди, які надходять і протягом 3-4 діб помирають, на жаль. Є люди, які у нас знаходяться і два тижні. У кожного по-своєму протікає хвороба, як і будь-яка інша хвороба.









- Симптоми COVID-19 зараз важчі, ніж були, наприклад, під час другої хвилі?





Дійсно, із загальної кількості хворих кількість пацієнтів, у яких ковід протікає у більш важкому стані, збільшилася.









- Це якось пов'язано з тим, що це, можливо, нові штами коронавірусу?





Пов'язати можна, але нові штами чи ні, може дослідити одна-єдина національна лабораторія, яка знаходиться в Києві. Ми ж виявляємо лише антиген вірусу, а який там штам, то вже національний рівень.









- Чи можна сказати, що зараз пік пандемії у Кременчуці?





Це можна сказати тільки ретроспективно. Сьогодні ми не відмічаємо вже, слава богу, підйому. Зараз є надія, що це пік. І по кількості інфікованих, і по кількості госпіталізованих.









- Зараз ситуація дещо стабілізувалася?





Найближчими днями я зможу дати точну відповідь на це питання. Стабілізація — це коли протягом 5 днів не зростає кількість і первинно виявлених інфікованих, і госпіталізованих. У нас сьогодні другий день поки що. Вчора було 106 випадків, позавчора 70. Не може бути такого, щоб кожного дня під лінієчку була ця захворюваність. Більше людей звернулися з симптомами ГРВІ – значить, ми більше їм зробили тестів, більше виявлено. Сьогодні буде зниження, тому що серед тижня кожного разу йде зниження. Будемо дивитися.





P.S. Показник захворюваності за добу в місті теж на піку: так, за добу 27 квітня виявили 106 нових випадків (тоді як раніше фіксували в середньому 30).