За добу в Кременчуці від ускладнень коронавірусу померло семеро людей

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26 квітня в місті зареєстрували 74 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли 38 жінок віком від 20 до 95 років, 29 чоловіків віком від 18 до 83 років та сім дітей віком від 2 до 13 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 60 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 14 – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 179 людей. Одужало 44 особи.



На жаль, сім пацієнтів померло - чотири жінки віком 52 роки, 69 років, 76 років і 81 рік та три чоловіка віком 75 років, 76 років і 89 років.



За час пандемії у Кременчуці нараховують 8297 випадків коронавірусної інфекції, одужало 6848, померло 221.