«Смотрящий» та «авторитет» у Полтавському СІЗО вимагали кошти на поповнення «общака»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 713

26 квітня поліцейські та працівники Полтавського СІЗО провели обшуки в камерах одного з підсудних та його спільника, про що повідомила на своєму сайті Національна поліція України.





За результатами обшуків вилучили наркотичні та психотропні речовини, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи.









Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі ГУНП в Полтавській області встановили, що у Полтавському СІЗО 34-річний «смотрящий» займається вимаганням коштів з новоприбулих утриманців установи. Допомагав йому 30-річний спільник, так званий «авторитет».





Кошти, отримані таким чином, йшли на поповнення бандитського «общаку».





На підставі отриманих доказів спільникам повідомили про підозри: