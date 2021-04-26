Полтавщина

«Смотрящий» та «авторитет» у Полтавському СІЗО вимагали кошти на поповнення «общака»

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Поліцейські повідомили утриманцям СІЗО про підозри

26 квітня поліцейські та працівники Полтавського СІЗО провели обшуки в камерах одного з підсудних та його спільника, про що повідомила на своєму сайті Національна поліція України.


За результатами обшуків вилучили наркотичні та психотропні речовини, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи.


 


Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі ГУНП в Полтавській області встановили, що у Полтавському СІЗО 34-річний «смотрящий» займається вимаганням коштів з новоприбулих утриманців установи. Допомагав йому 30-річний спільник, так званий «авторитет».


Кошти, отримані таким чином, йшли на поповнення бандитського «общаку».


На підставі отриманих доказів спільникам повідомили про підозри:

  • «смотрящому» - за ч. 2 ст. 255-1 ККУ (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання);
  • «авторитету» - за ч. 2 ст. 189 ККУ (вимагання).
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: СІЗО смотрящий общак поліція
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