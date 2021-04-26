До 35 річниці Чорнобильської катастрофи українські зірки створили «Вальс 86»

Це музичний трек про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно
Українські зірки шоу-бізнесу створили музичний сингл «Вальс 86», приурочений до 35 річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. На урядовому порталі йдеться, що твір з'явився за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України. Музичний трек «Вальс 86» про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно.
Слова та музику написали українські автори та виконавці: заслужений артист України Олексій Потапенко, Володимир та Інга Кагарлик, а також Аліна Паш.
До виконання пісні долучилися Потап, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна.