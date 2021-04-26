До 35 річниці Чорнобильської катастрофи українські зірки створили «Вальс 86»

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Це музичний трек про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно

Українські зірки шоу-бізнесу створили музичний сингл «Вальс 86», приурочений до 35 річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС. На урядовому порталі йдеться, що твір з'явився за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України. Музичний трек «Вальс 86» про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно.





Слова та музику написали українські автори та виконавці: заслужений артист України Олексій Потапенко, Володимир та Інга Кагарлик, а також Аліна Паш.





- «Вальс 86» нагадує про цей самий день 35-річної давнини. Про те, як люди змушені були покинути свої домівки і своє рідне містечко або село. Про їх біль, сум та «точку невороття», що назавжди змінила життя. Колись одна цинічна помилка мала ефект на всю Україну і світ. Це ніколи не буде забуто. Про трагедію Чорнобилю маємо продовжувати говорити, співати, знімати кіно. Адже вона назавжди вписана в нашу історію, - сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.





До виконання пісні долучилися Потап, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна.



