У кінці робочого дня: українці, які навчили світ літати

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 399

Їх ідеї неодмінно викликали подив або і шквал критики. Кожному з них повторювали «Це нереально», – вони ж уперто вірили, що людина зможе літати. Гелікоптер, що першим перетнув океан, або літак, що піднімає в повітря 600 тонн. Рішення цих українців дозволили обігнати швидкість звуку удвічі та продовжують завойовувати світовий ринок надлегких літаків. У цьому випуску говоримо про видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського та конструктора авіаційних двигунів Архипа Люльку.









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