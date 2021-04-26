26 квітня кременчужани вшанували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

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Містяни поклали квіти до підніжжя знаку «Жертвам Чорнобиля», а потім спустили вінок пам'яті на хвилі Дніпра; пролунали військовий салют і символічні «дзвони Чорнобиля»

26 квітня, в Міжнародний день пам’яті Чорнобильської трагедії, кременчужани вшанували пам'ять героїв-ліквідаторів, які ціною власного життя та здоров’я врятували людство від наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття, повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





35 років минуло від дати, коли стався вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. На українській землі внаслідок цього постраждало більше 2,5 млн осіб, зокрема, майже 640 тисяч дітей, близько 400 тисяч жителів були змушені залишити свої домівки.





У район лиха вдень та вночі прибували робітники різних галузей народного господарства, співробітники органів внутрішніх справ, державної безпеки, воїни армії. 2700 кременчужан безпосередньо взяли участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.





Усіх померлих ліквідаторів учасники заходу вшанували хвилиною мовчання, на їх честь пролунали військовий салют і символічні «дзвони Чорнобиля», до пам’ятного знаку «Жертвам Чорнобиля» поклали квіти, а потім спустили вінок пам'яті на хвилі Дніпра.



