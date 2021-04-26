Кременчук, Споживач

Відключення електроенергії 27 квітня: на кого з кременчужан чекають незручності

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Причина – проведення ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 27 квітня у Кременчуці можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.


З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Василя Симоненка;
  • вул. Соснівська;
  • вул. Ігоря Сікорського;
  • вул. Андрія Ізюмова;
  • вул. Бажана;
  • вул. Новомиргородська;
  • вул. Кропивницького;
  • вул. Газопровідна;
  • вул. Кобзарська;
  • вул. Шмідта;
  • вул. Хімічна;
  • вул. Ракетна;
  • вул. Миколая Міхновського;
  • вул. Чайковського;
  • вул. Луначарського;
  • вул. Рокосовського;
  • вул. Ломоносова;
  • вул. Троїцька, 74, 76, 78;
  • вул. Софіївська, 75;
  • вул. Лікаря О.Богаєвського, 5, 7;
  • вул. Правди;
  • пров. Рокосовського;
  • пров. Кутузова;
  • туп. Глобинський;
  • туп. Степана Разіна;
  • туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 світло відключатимуть за адресами:

  • вул. Арсенальна, 22-26;
  • вул. Європейська, 44-58;
  • вул. Нагірна, 24-44;
  • вул. Чередницька;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Вітчизняна;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірн;
  • вул. Юрія Кондратюка 1-118;
  • пров. Арсенальний;
  • пров. Чкалова;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Луговий;
  • пров. Кооперативний;
  • туп. Перекопський;
  • туп. Юрія Кондратюка;
  • пр. Луговий;
  • 1-й пр. Юрія Кондратюка.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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