Відключення електроенергії 27 квітня: на кого з кременчужан чекають незручності

Причина – проведення ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 27 квітня у Кременчуці можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Соснівська;
- вул. Ігоря Сікорського;
- вул. Андрія Ізюмова;
- вул. Бажана;
- вул. Новомиргородська;
- вул. Кропивницького;
- вул. Газопровідна;
- вул. Кобзарська;
- вул. Шмідта;
- вул. Хімічна;
- вул. Ракетна;
- вул. Миколая Міхновського;
- вул. Чайковського;
- вул. Луначарського;
- вул. Рокосовського;
- вул. Ломоносова;
- вул. Троїцька, 74, 76, 78;
- вул. Софіївська, 75;
- вул. Лікаря О.Богаєвського, 5, 7;
- вул. Правди;
- пров. Рокосовського;
- пров. Кутузова;
- туп. Глобинський;
- туп. Степана Разіна;
- туп. Бажана.
З 8.00 до 17.00 світло відключатимуть за адресами:
- вул. Арсенальна, 22-26;
- вул. Європейська, 44-58;
- вул. Нагірна, 24-44;
- вул. Чередницька;
- вул. Чкалова;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Вітчизняна;
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірн;
- вул. Юрія Кондратюка 1-118;
- пров. Арсенальний;
- пров. Чкалова;
- пров. Декабристів;
- пров. Луговий;
- пров. Кооперативний;
- туп. Перекопський;
- туп. Юрія Кондратюка;
- пр. Луговий;
- 1-й пр. Юрія Кондратюка.