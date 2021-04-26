Відключення електроенергії 27 квітня: на кого з кременчужан чекають незручності

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 1 078

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає, що 27 квітня у Кременчуці можливі тимчасові вимкнення електроенергії. Це пов’язано з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.





З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

вул. Василя Симоненка;

вул. Соснівська;

вул. Ігоря Сікорського;

вул. Андрія Ізюмова;

вул. Бажана;

вул. Новомиргородська;

вул. Кропивницького;

вул. Газопровідна;

вул. Кобзарська;

вул. Шмідта;

вул. Хімічна;

вул. Ракетна;

вул. Миколая Міхновського;

вул. Чайковського;

вул. Луначарського;

вул. Рокосовського;

вул. Ломоносова;

вул. Троїцька, 74, 76, 78;

вул. Софіївська, 75;

вул. Лікаря О.Богаєвського, 5, 7;

вул. Правди;

пров. Рокосовського;

пров. Кутузова;

туп. Глобинський;

туп. Степана Разіна;

туп. Бажана.

З 8.00 до 17.00 світло відключатимуть за адресами: