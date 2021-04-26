Надзвичайні новини, Полтавщина

20 протоколів склали працівники рибоохоронного патруля протягом вихідного дня

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Порушники ловили рибу методом багріння та «павуками»

В суботу, 24 квітня, Сулу патрулювали три рейдові групи, інформує Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.


Усього правоохоронці склали 20 протоколів за грубе порушення Правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову і 1 протокол за порушення правил рибальства в забороненій для рибальства зоні.


Порушники ловили рибу на Сулі та в Сулинській затоці в межах селищ Горошино, Кукоби, Шушвалівка, Тарасівка, та на Ворсклі в районі міста Кобеляки та села Жуки.


Рибоохоронці виявили:

  • 7 порушників, які ловили рибу забороненим методом багріння за допомогою «драч». У такий спосіб громадянам вдалося добути 10 кг плітки у кількості 35 екземплярів;
  • 7 чоловік перевищили добову норму вилову на 8,5 кг – вони добули аж 29,5 кг риби (19 сріблястих карасів та 18 пліток);
  • 6 рибалок встигли «павуками» виловити 4 кг риби.

Загалом сума збитків, нанесених природі, становить 5233 грн.


Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.

 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: рибоохоронний патруль незаконний вилов риби риба
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