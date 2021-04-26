20 протоколів склали працівники рибоохоронного патруля протягом вихідного дня

В суботу, 24 квітня, Сулу патрулювали три рейдові групи, інформує Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці.
Усього правоохоронці склали 20 протоколів за грубе порушення Правил рибальства із застосуванням заборонених знарядь лову і 1 протокол за порушення правил рибальства в забороненій для рибальства зоні.
Порушники ловили рибу на Сулі та в Сулинській затоці в межах селищ Горошино, Кукоби, Шушвалівка, Тарасівка, та на Ворсклі в районі міста Кобеляки та села Жуки.
Рибоохоронці виявили:
Загалом сума збитків, нанесених природі, становить 5233 грн.
Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.