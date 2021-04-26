Кременчук

Штормове попередження: у найближчі два дні Кременчук підморозить

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 856

 

Синоптики обіцяють заморозки до -3°С вночі

Вночі з 27 квітня на 28 квітня та вранці 28 квітня в Полтавській області, зокрема, у Кременчуці, очікуються сильні заморозки: 0...-3°С у повітрі. Як повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології, регіон отримав штормове попередження.


Синоптики застерігають, що морози можуть пошкодити бруньки і квіти плодових дерев; місцями можливе пошкодження сходів ярових культур.


Оголошений другий рівень небезпеки - «помаранчевий».


 

Sinoptik взагалі передає, що 27 квітня температура опуститься до екстремальних -5°С.


В 150 км від Кременчука хурделиця замела дороги
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 24tv.ua
Теги: прогноз погода весна заморозки
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