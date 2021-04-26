Полтавщина отримала 13 500 доз корейської вакцини AstraZeneca-SKBio

Вчора, 21:31 Переглядів: 372 Коментарів: 2

26 квітня до Полтавщини надійшла чергова партія вакцини – 13 500 доз AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.





Це друга партія вакцин проти COVID-19, яку Україна одержала в межах глобальної ініціативи задля забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн COVAX.





- Цією вакциною щеплюватимуть людей віком від 65 років на 79 пунктах вакцинації по всій території області, зокрема у трьох полтавських приватних медзакладах, які уклали відповідні контракти з НСЗУ, – зазначив Олег Синєгубов. – Результативною боротьба з поширенням коронавірусної інфекції буде тільки тоді, коли вона спільна. Коли держава, область і, що важливо, територіальні громади працюють у синергії. Тому завдання голів РДА, голів громад – особисто тримати на контролі процес щеплення й роботу пунктів вакцинації на своїх територіях.





В одному флаконі вакцини – 10 доз. Після вакцинування першою дозою другою щеплення робитимуть через 12 тижнів.