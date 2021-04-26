Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Полтавщина отримала 13 500 доз корейської вакцини AstraZeneca-SKBio

Вчора, 21:31 Переглядів: 372 Коментарів: 2

 

Це друга партія вакцин

26 квітня до Полтавщини надійшла чергова партія вакцини – 13 500 доз AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Це друга партія вакцин проти COVID-19, яку Україна одержала в межах глобальної ініціативи задля забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн COVAX.


- Цією вакциною щеплюватимуть людей віком від 65 років на 79 пунктах вакцинації по всій території області, зокрема у трьох полтавських приватних медзакладах, які уклали відповідні контракти з НСЗУ, – зазначив Олег Синєгубов. – Результативною боротьба з поширенням коронавірусної інфекції буде тільки тоді, коли вона спільна. Коли держава, область і, що важливо, територіальні громади працюють у синергії. Тому завдання голів РДА, голів громад – особисто тримати на контролі процес щеплення й роботу пунктів вакцинації на своїх територіях.


В одному флаконі вакцини – 10 доз. Після вакцинування першою дозою другою щеплення робитимуть через 12 тижнів.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: пресслужба Полтавської ОДА
Теги: вакцина вакцинація коронавірус щеплення
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Коментарі: 2

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Кавоман:
Вчора, 22:13

А де ж 10 млн. доз вакцини від Пфайзеру? Що, потерпілий янелох знову збрехав? Та не може бути!


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AEM:
Сьогодні, 00:52

Цитата: Кавоман

А де ж 10 млн. доз вакцини від Пфайзеру? Що, потерпілий янелох знову збрехав? Та не може бути!

 

25 апреля правительство Венгрии опубликовало у себя на Фейсбуке статистику по пяти вакцинам. Приведу по астразенеке и пфайзеру. Астразенека: 700 человек заразившихся на 100 тыс. вакцинированных, смертность 7 человек на 100 тыс. вакцинированных. Пфайзер: 555 человек заразившихся на 100 тыс. вакцинированных, смертность 32 человека на 100 тыс. вакцинированных.


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