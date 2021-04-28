Центром міста розсікав кременчужанин на «Жигулях» «під кайфом» і без прав

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Посвідчення водія у нього ніколи й не було

28 квітня центром міста розсікав кременчужанин на «Жигулях» «під кайфом» і без прав, повідомляє пресслужба патрульної поліції.





Близько 13.00 на вул.Шевченка охоронці порядку зупинили ВАЗ 21053 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 50-річним водієм, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та з’ясували, що посвідчення водія у нього відсутнє взагалі. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин категорично відмовився.





Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали: