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Центром міста розсікав кременчужанин на «Жигулях» «під кайфом» і без прав

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 209

 

Посвідчення водія у нього ніколи й не було

28 квітня центром міста розсікав кременчужанин на «Жигулях» «під кайфом» і без прав, повідомляє пресслужба патрульної поліції.


Близько 13.00 на вул.Шевченка охоронці порядку зупинили ВАЗ 21053 за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з 50-річним водієм, інспектори помітили у нього ознаки наркотичного сп’яніння та з’ясували, що посвідчення водія у нього відсутнє взагалі. Пройти огляд на стан сп'яніння громадянин категорично відмовився.


Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали:

  • за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння);
  • за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: ст.130
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