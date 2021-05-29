За добу в місті зареєстровано 16 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 137

За добу в місті зареєстровано 16 нових випадків захворювання на коронавірус

Захворіли дев'ять жінок віком від 39 до 78 років та 7 чоловіків віком від 27 до 80 років.

Із вперше виявлених випадків захворювання 12 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 4 пацієнти лікуюються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 70 пацієнтів.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.

З'ясовується коло контактних.

Одужало сімдесят шість пацієнтів.

На жаль, померла жінка 67 років.

Всього зареєстровано 9101

Одужало 8457

Померло 259