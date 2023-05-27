Міський сад охоронятимуть за 200 тисяч гривень

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Для забезпечення правопорядку та збереження майна на території комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» з бюджету Кременчуцької громади виділили 199 тис. гривень. Рішення виконкому про виділення коштів з бюджету ухвалили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 квітня.

На який термін надання послуг розрахована ця сума – у документі не сказано.

Нагадаємо, у Міському саду у 2017 році встановили камери відеоспостереження.

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