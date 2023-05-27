У Кременчуці сервісний центр МВС отримає три нові спецавтомобілі

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У Кременчуці сервісний центр МВС отримає три спецавтомобілі для прийняття практичних іспитів у майбутніх водіїв. На закупівлю автомобілів зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 2,3 мільйона гривень. Рішення виконкому про виділення коштів погодили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня.

Відомо, що також за кошти міського бюджету планують провести реконструкцію системи опалення приміщення центру з встановленням твердопаливних котлів. На це передбачається виділити 700 тисяч грн.