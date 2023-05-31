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Курс валют на 31 травня: готівкова гривня зберігає стабільність

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 138

 

Офіційний курс долара не змінювався від 21 липня 2022 року

У середу, 31 травня, готівковий євро в банках подешевшав, на «чорному ринку» гривня зберігає стабільність до долара та євро.

На ранок долара проти гривні на «чорному ринку» становив 37,21-37,42 грн проти котирувань у 37,2-37,44 у вівторок.  

На цей же час «чорний» курс євро становив 40,26-40,53 грн проти курсу 40,22-40,54 грн за євро в вівторок.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США — 37,2-37,55 грн (курс на 30 травня — 37,15-37,55 грн);
  • Євро — 40,1-40,6 грн (курс на 30 травня — 40,1-40,65 грн).

Сьогодні у відділеннях банків у Кременчуці:

Долар США 

  • купують — по 37,06 грн,
  • продають — по 37,60 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Південний (37,30 грн за $1).

Найвигідніший курс купівлі — у ПриватБанку (37,40 грн за $1).

Варто зазначити, що у банках з низьким курсом валюта не завжди є у вільному продажу.

Євро 

  • купують — по 39,82 грн,
  • продають — по 40,66 грн.

Найвигідніший курс здачі — у MTB Банку (40,30 грн).

Найвигідніший курс купівлі — в ОТП Банку (40,15 грн).

Злотий 

  • купують — по 8,41 грн,
  • продають — по 8,96 грн.

Найвигідніший курс здачі — у Приватбанку (8,60 грн).

Найвигідніший курс купівлі — у Приватбанку (8,80 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів.

Зазвичай курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз та забронювати потрібну суму валюти можна за номерами телефонів +380987080768, +380953009208.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від $500 або в еквіваленті, якщо мова іде про іншу валюту.

В обміннику, крім вигідного обміну, можна отримати додаткові послуги. Наприклад, за невелику комісію обміняти зношені купюри на нові, чи замовити послугу перевірки наявних у вас купюр, щоб не було сумнівів у їх справжності!

КУРСИ АКТУАЛЬНІ

    

Для підписників Телеграм-каналу діють оптові, а також спеціальні пропозиції для вигідного обміну:

https://t.me/obmenopt

Курс валют НБУ на 30.05.2023 року:

  • долар – 36,5686 грн (курс не змінився);
  • євро – 39,17 грн (був 39,31 грн);
  • злотий – 8,66 грн (був 8,67 грн).
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Автор: Руслана Горгола
Теги: курс валют
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