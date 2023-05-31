У Кременчуцькому районі двоє браконьєрів потрапили на гачок

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У Кременчуцькому районі, неподалік села Григоро-Бригадирівка, на березі Кам'янського водосховища 48-річний та 45-річний чоловіки незаконно рибалили. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

З місця події поліцейській вилучили гумовий човен, близько 25 кілограмів свіжовиловленої риби та дві сітки загальною довжиною понад 200 метрів. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає близько 150 тисяч гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України.

Наразі превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають.