З увагою до найменших деталей: у Кременчуці відкрилася виставка художниці-дизайнерки Ганни Зінчук

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В експозиції також можна побачити роботи з бісеру сестри Анни — Ольги Литвиненко — та картини її дочки Світлани Зінчук

У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка картин художниці-дизайнерки Ганни Зінчук під назвою «Вернісаж».

Ганна Зінчук народилася у 1971 році, закінчила Кременчуцьку дитячу художню школу, а пізніше — Київський художньо-промисловий технікум та Київський інженерно-будівельний інститут.

Свою кар'єру почала у сфері торгової реклами та маркетингу. Вона працювала над оформленням та рекламою торгових закладів Києва, потім — в управлінні торгівлі та у відділі міськоформлення Кременчука, а також на посаді дизайнера у компанії «Житлобуд». Її картини прикрашають мерію Кременчука. Зараз пані Ганна працює у маркетинговому відділі торгової марки «Фарро». Крім того, жінка займається розробкою інтер'єрів житлових та офісних приміщень, кафе та ресторанів, створює дизайнерські об'єкти, розписи та картини для своїх проєктів.

— Я працюю як художник-дизайнер інтер'єрів. Коли я роблю інтер'єр в якомусь приміщенні — (буде то приміщення для життя, промислового підприємства, бар або ресторан), я намагаюся, щоб там залишалася моя картина, — каже авторка.

На виставці представлено близько 100 робіт Ганни Зінчук, яка працює у техніках живопису, графіки, батику, змішаній техніці. Це друга персональна виставка мисткині, перша відбулася у 1998 році. Крім того, в експозиції також можна побачити роботи з бісеру сестри Анни — Ольги Литвиненко — та картини її дочки Світлани Зінчук. Тож можна сказати, що у галереї зібрана колекція родинної творчості.

Світлана та Ганна Зінчук, Ольга Литвиненко

За словами Ганни Зінчук, друзі та клієнти для виставки надали її картини зі своїх приватних колекцій. Вона присвятила виставку «Вернісаж» своїй родині, сімейному єднанню у важкі часи та мріям про щасливе майбутнє.

Якщо пригледітися, то кожна її робота виконана з увагою до найменших деталей. Тож кременчужанам та гостям міста варто завітати до галереї, аби роздивитися кожне полотно, адже світлини не можуть передати тієї майстерності, з якою створені ці картини.

Виставка триватиме до 25 лютого, приходьте у галерею за адресою: вул. Коцюбинського, 4.

Нагадаємо, там також триває виставка робіт художника та письменника Юрія Логвина.