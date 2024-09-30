У Котельві на Полтавщині потонув чоловік — поліція встановлює деталі

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На тілі загиблого ознак насильницької смерті немає

У суботу, 28 вересня, близько 22.40 у річці Котелевка Котелевської громади виявили тіло потопельника. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, загиблим виявився 51-річний житель Котелевської громади. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі обставини смерті чоловіка.

Нагадаємо, минулого тижня у Кобеляцькій громаді водолази дістали із річки тіло чоловіка, який кілька днів вважався зниклим безвісти.