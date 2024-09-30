Двоє полтавців збували наркотики через телеграм-канал: їм повідомили про підозру

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Один із підозрюваних перебуває під вартою, інший — під цілодобовим домашнім арештом

На Полтавщині правоохоронці викрили канал збуту наркотиків, який створили двоє полтавців. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними поліції, наркоторговцям 41 та 47 років, щомісяця незаконним шляхом вони заробляли близько 350 тис. грн. Замовлення від клієнтів чоловіки отримували через телеграм-канал, а збували наркотики шляхом закладок або передавали покупцям особисто в руки.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, їх підозрюють у незаконному зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), а також у використанні коштів, здобутих від незаконної діяльності (ч. 2 ст. 306 КК України).

Октябрський районний суд Полтави обрав фігурантам запобіжні заходи: організатора взято під варту, збувач — під цілодобовим домашнім арештом, — додає Рекун.

Нагадаємо, перед судом постануть троє полтавців, які продавали наркотики по всій країні.