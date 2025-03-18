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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили лікаря колишньої МСЕК за встановлення фіктивних діагнозів для інвалідності

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 593

 

Окрім винесеного вироку, суд зобов'язав чоловіка перерахувати 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України

На Полтавщині судили лікаря-хірурга Гребінківської міської лікарні за оформлення фіктивних довідок для встановлення подальшої інвалідності. Про це стало відомо із вироку Гребінківського районного суду від 12 березня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений — завідувач хірургічного відділення Гребінківської міської лікарні — упродовж 2024 року за грошову винагороду оформлював фіктивні направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для встановлення інвалідності особам, які фактично не мали для цього ніяких підстав. Він систематично вносив неправдиві відомості до офіційних документів, підробляв підписи інших членів лікарсько-консультативної комісії та використовував печатку лікарні, чим засвідчував на документах їхню офіційність.

Зокрема, у травні 2024 року лікар, за попередньою домовленістю зі спільницею, підробив направлення на МСЕК для особи, яка не проходила необхідного обстеження та не перебувала на стаціонарному лікуванні. В документі він зазначив фіктивні діагнози, вигадані медичні показники та сфальшовані результати аналізів, що дозволило цій людині претендувати на статус особи з інвалідністю. У липні 2024 року аналогічним чином він оформив ще кілька подібних направлень, зокрема для жінки, якій він за грошову винагороду вніс у медичну документацію недостовірні відомості про важкі хронічні захворювання.

Під час обшуку у лікаря-хірурга вилучили 17 тисяч 650 доларів та 200 євро. Обвинувачений свою провину у скоєному визнав повністю та уклав угоду з прокурором. Суд затвердив цю угоду та призначив обвинуваченому 3 роки ув’язнення, але звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Також він має сплатити штраф та перерахувати на потреби ЗСУ 100 тисяч гривень благодійного внеску.

Нагадаємо, минулого місяця на Полтавщині оштрафували жительку Гребінківської громади, яка через хабар намагалася оформити другу групу інвалідності для своєї невістки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: СБУ
Теги: МСЕК хабар інвалідність підробні документи суд вирок суду
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