У Кременчуці випустили конверти з Тетяною Булат і Володимиром Шевченком: завтра їх погасять

Вчора, 20:00 Переглядів: 263

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Завтра, 6 червня, у Кременчуці відбудеться погашення поштових конвертів, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів до Дня журналіста. На конвертах зображені двоє талановитих кременчужан: Тетяна Булат - письменниця, поетка та членкиня Спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ

письменниця, поетка та членкиня Спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ Володимир Шевченко - письменник, журналіст, краєзнавець, історик, науковець, фольклорист і казкар Погашення відбудеться о 10.00 у «центральному» відділенні поштового зв'язку Кременчука на вул. Ігоря Сердюка, 20. Раніше ми писали, що до Дня пам’яті жертв політичних репресій місцеві філателісти випустили конверт із репресованим кременчужанином Петром Громаковським.

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