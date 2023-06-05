У Кременчуці випустили конверти з Тетяною Булат і Володимиром Шевченком: завтра їх погасять

Завтра, 6 червня, у Кременчуці відбудеться погашення поштових конвертів, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів до Дня журналіста.
На конвертах зображені двоє талановитих кременчужан:
Погашення відбудеться о 10.00 у «центральному» відділенні поштового зв'язку Кременчука на вул. Ігоря Сердюка, 20.
Раніше ми писали, що до Дня пам’яті жертв політичних репресій місцеві філателісти випустили конверт із репресованим кременчужанином Петром Громаковським.
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