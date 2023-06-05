Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці випустили конверти з Тетяною Булат і Володимиром Шевченком: завтра їх погасять

Вчора, 20:00 Переглядів: 263

  

Охочих долучитися запрошують до ВПЗ 39600

Завтра, 6 червня, у Кременчуці відбудеться погашення поштових конвертів, які випустило Кременчуцьке товариство філателістів до Дня журналіста.

На конвертах зображені двоє талановитих кременчужан:

  • Тетяна Булат - письменниця, поетка та членкиня Спілки журналістів Кременчуччини НСЖУ
  • Володимир Шевченко - письменник, журналіст, краєзнавець, історик, науковець, фольклорист і казкар

Погашення відбудеться о 10.00 у «центральному» відділенні поштового зв'язку Кременчука на вул. Ігоря Сердюка, 20.

Раніше ми писали, що до Дня пам’яті жертв політичних репресій місцеві філателісти випустили конверт із репресованим кременчужанином Петром Громаковським.

0
Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Кременчуцьке товариство філателістів
Теги: філателія конверти Тетяна Булат Володимир Шевченко День журналіста погашення Кременчуцьке товариство філателістів анонс
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 22 від 1 червня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 25 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 20 від 18 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 19 від 11 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх