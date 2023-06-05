Який необов'язковий предмет найчастіше обирали до складання учасники НМТ на Полтавщині

Вчора, 20:30 Переглядів: 303

Цього року в області зареєструвалися понад 11 тисяч людей, які складатимуть національний мультипредметний тест

5 червня на Полтавщині, як і по всій Україні, стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. НМТ цьогоріч містить три блоки завдань, два з яких – обов’язкові (українська мова й математика), а третій – на вибір вступника.

За інформацією директора департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євгена Кончаковського, вибираючи предмет додаткового блоку, абітурієнти Полтавщини надали перевагу історії України – 58,4% від загальної кількості зареєстрованих осіб. Іноземні мови складають 22,5%, 15,6% – біологію, менше ніж 5% – фізику та хімію.

Загалом цього року в області зареєструвалися понад 11 тисяч людей, які складатимуть національний мультипредметний тест. Це на 39% більше, ніж торік. Основна сесія триватиме з 5 по 23 червня, додаткова – із 11 по 24 липня. Тестування проводитимуть у дві зміни. Кожен учасник має право скласти тест один раз.

Задля безпеки учасників випробувань назви населених пунктів, місця розташування центрів тестування не оприлюднюються.

На Полтавщині вдалося забезпечити всі пункти тестування комп'ютерним обладнанням, але наступного року тести ускладнюватимуться – буде аудіювання з іноземної мови. Тож вимоги до комп'ютерної техніки підвищаться, тому треба подбати про оновлення, наголосив Кончаковський.

Також Євген Кончаковський зазначив, що нині завершується реєстрація для участі у випробуваннях для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістр». Станом на 30 травня зареєструвалося майже 3 тисячі людей, що на 54% більше порівняно з минулим роком. Це викликало необхідність створювати нові екзаменаційні центри. Основна сесія для людей, які вступають до магістратури, триватиме з 23 червня по 21 липня, додаткова – із 4 по 14 серпня.