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6 червня переселенці зможуть отримати відповіді на питання про пенсійне забезпечення ВПО

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 57

 

Пряма лінія відбудеться у вівторок, 6 червня, з 10.00 до 12.00

6 червня переселенці зможуть отримати відповіді на питання на тему «Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб».

На запитання відповість начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства заступниця начальника управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Людмила Грєбєннікова.

Пряма лінія відбудеться у вівторок, 6 червня, з 10.00 до 12.00. Номери прямої лінії Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою за адресою: vpohelp23@gmail.com

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: 2day.kh.ua
Теги: гаряча лінія переселенці ВПО пенсія
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