6 червня переселенці зможуть отримати відповіді на питання про пенсійне забезпечення ВПО

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Пряма лінія відбудеться у вівторок, 6 червня, з 10.00 до 12.00

6 червня переселенці зможуть отримати відповіді на питання на тему «Пенсійне забезпечення внутрішньо переміщених осіб».

На запитання відповість начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства — заступниця начальника управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Людмила Грєбєннікова.

Пряма лінія відбудеться у вівторок, 6 червня, з 10.00 до 12.00. Номери прямої лінії — Київстар (068) 801 88 52 та Vodafone (050) 825 53 98.

Переселенці, які не зможуть зателефонувати, можуть заздалегідь надіслати свої запитання електронною поштою за адресою: vpohelp23@gmail.com