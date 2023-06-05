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Хокеїсти «Кременчука» 2013-2014 завоювали бронзові нагороди на «Весняному кубку»

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 108

 

Вітаємо юних спортсменів 

У Богуславі на Київщині, 26-28 травня, відбувся масштабний всеукраїнський дитячий турнір «Весняний кубок». Участь у змаганнях взяли 16 команд 2013-2014 років народження. «Кременчук» представили вихованці Артема Шаповала та Дмитра Кузьменка.

Команди на «Весняному кубку» були розбиті згідно з рейтингом на два дивізіони по 8 команд і грали в них за коловою системою, кожен з кожним.

ХК «Кременчук» зіграв у Дивізіоні А проти «Сокіл-2013» та «Сокіл-2014» (Київ), «Шершні» (Богуслав), «Патріот» (Вінниця), «Бульдоги» (Київ), «Дніпро» (Дніпро) та «Сокіл-2013»-2 (Київ).

У запеклих протистояннях кременчуцький клуб завоював «бронзові» нагороди.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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