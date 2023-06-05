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На Кременчуччині двоє чоловіків, погрожуючи розправою, вимагали у підприємця 30 тисяч доларів

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 216

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

33-річний та 34-річний мешканці Кременчуцького району вимагали у місцевого підприємця $30 тисяч, а також погрожуючи фізичною розправою, змушували підприємця продати автомобіль та передати документи на майно. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що злочинці, майже рік систематично вимагали у підприємця різні суми грошей. Зокрема, здійснюючи постійний психологічний тиск, вимагали у чоловіка $30 тисяч  та змусили передати їм $15 тисяч. Окрім того, погрожуючи фізичною розправою, зловмисники змушували чоловіка продати автомобіль, що належить його дружині, та після угоди віддати їм гроші й документи на гараж.

Наразі злочинцям вже вручили підозри у вимаганні чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим та обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави та домашній арешт.

Наразі триває досудове розслідування, відкрите за ч.4 ст.189 Кримінального кодексу України. Санкція статті, яку інкримінують спільникам, передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчуцький район погрози злочин
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