Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У вівторок, 6 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

пров. Олександра Олеся, 3-43;

пров. Сержанта Онопченка, 15, 24;

вул. Василя Сліпака, 13, 15;

пров. Алли Горської, 4.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

пров. Бахмацький, 1-20;

вул. Карпенка-Карого, 2-15;

вул. Кохнівська, 2/1-43;

вул. Салганна, 3,5/1;

вул. Академіка Герасимовича, 23/2;

пров. Максима Рильского, 1А-5А;

туп. Максима Рильского, 1-10;

вул. Віталія Базилевського, 2-18;

пров. Спаський, 1-9А;

вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;

пров. Вагонобудівний, 32;

вул. Григорія Чуркіна, 4-38;

вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;

пров. Космічний, 15-19;

пров. Самойлівський, 32/1-93;

с. Мала Кохнівка.

За заявою користувача:

вул. Івана Мазепи, 40-51, 58;

вул. Шевченка, 54/43.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

вул. Кузнечна, 8-29;

туп. Кузнечний, 2, 3;

пров. Сержанта Онопченка, 1-22;

вул. Василя Сліпака, 1-11.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу: