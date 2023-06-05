Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 6 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У вівторок, 6 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):

  • пров. Олександра Олеся, 3-43;
  • пров. Сержанта Онопченка, 15, 24;
  • вул. Василя Сліпака, 13, 15;
  • пров. Алли Горської, 4.

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • пров. Бахмацький, 1-20;
  • вул. Карпенка-Карого, 2-15;
  • вул. Кохнівська, 2/1-43;
  • вул. Салганна, 3,5/1;
  • вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
  • пров. Максима Рильского, 1А-5А;
  • туп. Максима Рильского, 1-10;
  • вул. Віталія Базилевського, 2-18;
  • пров. Спаський, 1-9А;
  • вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
  • пров. Вагонобудівний, 32;
  • вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
  • вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
  • пров. Космічний, 15-19;
  • пров. Самойлівський, 32/1-93;
  • с. Мала Кохнівка.

За заявою користувача:

  • вул. Івана Мазепи, 40-51, 58;
  • вул. Шевченка, 54/43.

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Кузнечна, 8-29;
  • туп. Кузнечний, 2, 3;
  • пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
  • вул. Василя Сліпака, 1-11.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г;
  • вул. Ярослава Мудрого, 18-32.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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