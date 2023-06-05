Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 6 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У вівторок, 6 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з проведенням робіт з розчищення трас ПЛ (крім робіт з капітального ремонту):
- пров. Олександра Олеся, 3-43;
- пров. Сержанта Онопченка, 15, 24;
- вул. Василя Сліпака, 13, 15;
- пров. Алли Горської, 4.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- пров. Бахмацький, 1-20;
- вул. Карпенка-Карого, 2-15;
- вул. Кохнівська, 2/1-43;
- вул. Салганна, 3,5/1;
- вул. Академіка Герасимовича, 23/2;
- пров. Максима Рильского, 1А-5А;
- туп. Максима Рильского, 1-10;
- вул. Віталія Базилевського, 2-18;
- пров. Спаський, 1-9А;
- вул. Василя Сліпака, 38-75А/18;
- пров. Вагонобудівний, 32;
- вул. Григорія Чуркіна, 4-38;
- вул. Івана Миколайчука, 4А-23/19;
- пров. Космічний, 15-19;
- пров. Самойлівський, 32/1-93;
- с. Мала Кохнівка.
За заявою користувача:
- вул. Івана Мазепи, 40-51, 58;
- вул. Шевченка, 54/43.
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Кузнечна, 8-29;
- туп. Кузнечний, 2, 3;
- пров. Сержанта Онопченка, 1-22;
- вул. Василя Сліпака, 1-11.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г;
- вул. Ярослава Мудрого, 18-32.
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